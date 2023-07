Sevastopoli võimud teatasid droonirünnakust, venelased pommitasid Sumõt

Sevastopoli võimud teatasid kaheksa drooni rünnakust

Moskva poolt annekteeritud Sevastopoli juhi Mihhail Razvozžajevi sõnul tõrjus Venemaa sõjavägi ööl vastu pühapäeva massiivse droonirünnaku Sevastopolile, vahendas venekeelne BBC.

Tema sõnul lasti alla kaheksa mehitamata õhusõidukit.

Razvozžajev väidab, et ükski objekt ei linnas ega akvatooriumis kannatada ei saanud.

Venemaa pommitas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas laupäeval kaheksat Sumõ oblastis asuvat asulat, teatas sealne sõjaväeadministratsioon, vahendas The Kyiv Independent.

Venemaa viis viimase 24 tunni sees läbi 16 rünnakut, mis põhjustas 137 plahvatust.

Plahvatusi oli kosta ka Harkovi oblastis, teatas kuberner Igor Terehhov.

Ukraina relvajõudude sõnul kasutasid venelased rünnakutes Ukraina vastu kahte Iraani drooni ja kahte tiibraketti. H-22. Relvajõud hoiatasid, et oht raketi- ja õhurünnakuteks Ukraina pihta püsib suur.

FSB väitel päästeti Simonjan ja Sobtšak mõrvast

Venemaa on esitanud kriminaalsüüdistuse seitsmele inimesele, kes kavatsesid väidetavalt Ukraina poolt toetatud vandenõus tappa RT juhi Margarita Simonjani ja 2018. aastal president Vladimir Putini vastu kandideerinud Ksenia Sobtšaki, teatas riigile kuuluv uudisteagentuur Tass.

Venemaa FSB julgeolekuteenistus pidas kinni määratlemata arvu inimesi, kes viisid läbi luuret Simonjani ja Sobtšaki kodude ja töökohtade läheduses.

FSB teatas, et kinnipeetavad tunnistasid ettevalmistusi rünnakuteks kahe naise vastu Ukraina nimel ja neile lubati kummagi eest tasu 1,5 miljonit rubla.

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak kommenteeris, et Simonjan ja Sobtšak ei mõjuta midagi ja Ukrainal ei ole neid vaja, vahendas Uniani venekeelne BBC.

"Me ei vaja neid absoluutselt. Need on ilmselged asjad. Nad ei mõjuta absoluutselt midagi," ütles Podoljak

Peaprokurör: Ukrainas tunnistati sõjakuritegudes süüdi üle 50 venelase

Ukraina kohtud on 15. juuli seisuga tunnistanud sõjakuritegudes süüdi 53 Venemaa kodanikku ning praegu kahtlustatakse selles enam kui 300 tuvastatud venelast, ütles riigi peaprokurör Andrii Kostin, vahendas The Kyiv Independent.