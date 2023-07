Ettevõtte tellitud ekspertiis Kuressaare veereostuse põhjuses selgust ei toonud

Kuigi võis arvata, et tarbevee reostus võis tekkida, kui kanalisatsioonitorustikku remontides vigastati ka puhta vee toru, kust purskas välja mitusada kuupmeetrit vett, siis Kuressaare Veevärgile tehtud ekspertiis seda ei kinnita.

"Jah, see ühest vastust ei anna ja kuna ekspertiis oli tellitud selle konkreetse avarii põhjuste selgitamiseks ja selleks, kas see veeavarii põhjustas joogivee saastumise, siis vastus on see, et ekspert täna ei kinnita seda, et see oleks olnud põhjuseks," rääkis Kuressaare Veevärgi juhatuse liige Ain Saaremäel, kelle kinnitusel on jätkuvalt selgusetu, kust reostus tekkis.

"Teoreetiliselt eksperdi väite põhjal oleks saanud avarii esimesel hetkel sinna sisse sattuda ka seda saasta ja tõenäoliselt ka sattus, aga selle sama igalt poolt tuleva surve tõttu ta paiskus uuesti kohe momentaalselt samast august välja," ütles Kuressaare Veevärgi juhatuse liige Aivar Sõrm.

Aga ometi tekkis just Kuressaare joogiveest alguse saanud ja kinnitust leidnud haiguspuhang just vahetult pärast seda avariid.

"Jah, see nii on ja see on ka üks ajend, miks me päris sellest versioonist lahti ei lase. Kui avariipaik ei olnud saastumise paik, siis pidi see saastumise paik olema siinsamas kuskil väga, väga lähedal, kõrval. See ei saanud tulla teisest linna otsast," ütles Sõrm.

Kuna Kuressaare Veevärk, rõhudes vastastikusele kokkuleppele, ei avalda ekspertiisi teinud isikut, otsustas Saaremaa vald tellida uue ja põhjaliku uurimise.

"Ekspertiisi tulemus on valla jaoks kindlasti üllatav, sest lootsime, et see ekspertiis annab ammendava tulemuse sellest, millest veekriis alguse sai. Sellise laiema ehk põhjalikuma ekspertiisi võiks teha siis mõni teadusasutustest või ülikoolidest, mis Eestis tegutseb. Oleme kindlad, et seal on selline kompetents olemas, et sellist ekspertiisi koostada," rääkis Saaremaa abivallavanem Liis Lepik.

Kuressaare Veevärk hindab vee saastumisest tekkinud kahjusid enam kui poolele miljonile eurole ja kolmapäeval tutvustatud tulemused ei anna põhjust veeettevõttel süüdistada ka torustikku vahetanud ettevõtet.