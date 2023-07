Sotsiaalmeedias on üleval video, millel paistab olevat Vene erasõjafirma Wagneri juht Jevgeni Prigožin. Videos tervitab Prigožin sõdureid ja väitis värvikas sõnavõtus, et Wagneri võitlejad lähiajal Ukrainasse ei naase. Venemaa ründas öösel Odessat ja Mõkolajivit.

Oluline 20. juulil kell 5.55:

- Meedia: Prigožin ilmus avalikkuse ette, kritiseeris sõda Ukrainas;

- Venemaa ründas öösel taas Odessat;

- USA uus sõjaline toetuspakett aitab Ukrainal sadamaid kaitsta.

Meedia: Prigožin ilmus avalikkuse ette, kritiseeris sõda Ukrainas

Sotsiaalmeedias on üleval video, millel paistab olevat Vene erasõjafirma Wagneri juht Jevgeni Prigožin Valgevenes. Videos tervitab Prigožin sõdureid ja väitis värvikas sõnavõtus, et Wagneri võitlejad lähiajal Ukrainasse ei naase.

"Te olete Venemaa heaks palju ära teinud. Aga see, mis praegu rindel toimub, on häbiväärne tegevus, milles meil pole vaja osaleda. Ja nii on tehtud otsus, et jääme mõneks ajaks Valgevenesse," väitis Prigožin.

Video näib kinnitavat Valgevene väidet, et Wagneri sõdurid tegutsevad Valgevene armee koolitajatena. Eelmisel nädalal teatas Valgevene kaitseministeerium, et Wagneri sõdurid töötavad Valgevenes regionaalsete kaitsejõudude koolitajatena. Valgevenesse jõudis teisipäeva õhtul päeva jooksul kolmas ja kokku kuues Vene erasõjaväefirma Wagner kolonn.

Venemaa ründas öösel taas Odessat

Venemaa korraldas ööl vastu neljapäeva taas rünnaku Odessale. Ukraina teatas, et Venemaa rünnaku tõttu sai vigastada vähemalt kaks inimest, vahendas CNN.

Venemaa ründas Odessat ka teisipäeval ja kolmapäeval.

Venemaa ründas ööl vastu neljapäeva ka Mõkolajivit. Kuberner Vitali Kim teatas, et Venemaa ründas Mõkolajivi kesklinna. Mõkolajivi oblast asub Vene vägede positsioonide lähedal. Kim teatas, et Vene vägede rünnaku tõttu sai vähemalt üheksa inimest vigastada. Nende hulgas oli viis last.

USA uus sõjaline toetuspakett aitab Ukrainal sadamaid kaitsta

USA teatas kolmapäeval uuest 1,3 miljardi dollari suurusest sõjalise abipaketist Ukrainale, mis sisaldab õhutõrjesüsteeme, tankitõrjerakette, droone ja muud varustust. Valge Maja pressisekretär Karine Jean-Pierre ütles, et uues paketis on paljude relvaliikide ja varustuse hulgas ka vahendid sadamate kaitseks, mis peaks tugevdama Ukraina sadamataristu turvalisust.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tervitas kolmapäeval USA vankumatut toetust riigile. "Abi aitab päästa ukrainlaste elusid ja vähendab aega meie ühise võiduni", sõnas Zelenski.

Abi ei jõua koheselt lahinguväljale, kuna see kuulub Ukraina julgeolekuabi algatuse (USAI) alla, mille raames Washington hangib varustust kaitsetööstuselt või partneritelt ja mitte ei ammuta seda otse USA varudest.