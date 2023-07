Rünnakus Odessale hukkus üks ning sai vigastada 19 inimest

Oluline pühapäeval, 23. juulil kell 06.56:

Rünnakus Odessale sai surma üks, vigastada 19 inimest

Pühapäeva varahommikul hukkus Vene vägede rünnakus Odessale üks inimene, vigastada ligikaudu 20 inimest. Vigastatute seas on ka neli last.

Odessa oblasti kuberneri Oleh Kiperi sõnul viidi haiglaravile 14 inimest.

Rünnakus said tugevalt kannatada kuus elumaja ning Venemaaga seotud õigeusu katedraal.

Venemaa on Odessat ja teisi Ukraina toiduekspordi kanaleid pommitanud pea igapäevaselt viimase nädala jooksul, peale Musta mere viljaleppest lahkumist.

Ukraina õhuväed teatasid, et Venemaa pommitas linna Onyx rakettide ja Kalibr tiibrakettidega.

Linna sõjalise administratsiooni teatel hävitasid linna õhutõrjesüsteemid olulise osa rakettidest, nende hulgas olid ka Iskander raketid.

Putin kohtub pühapäeval Lukašenkoga

Venemaa president Vladimir Putin kohtub pühapäeval Kremli teatel Valgevene diktaatori Aleksandr Lukašenkoga. Mõne päeva eest teatas Moskva, et agressiooni tema naabri ja liitlase vastu tõlgendatakse rünnakuna Venemaa vastu.

Peale seda, kui Poola otsustas vastukaaluks Wagneri rühmituse liikumisele Valgevenesse liigutada oma üksused lähemale Valgevene piirile, teatas Putin, et reageerib igasugusele vaenule Minski suhtes.

Kremli teatel teeb Lukašenko viisidi Venemaale ja arutab Putiniga riikide "strateegilist partnerlust".

Valgevene ei ole oma vägesid Ukrainasse sõtta saatnud, kuid lubab Moskval kasutada Valgevene territooriumi Ukraina ründamiseks. Venemaa täiemahulisest sissetungist Ukrainasse möödunud aasta veebruaris on kaks riiki pidanud mitmeid ühiseid sõjalisi harjutusi ning juunis lubas Lukašenko kasutada oma riigi territooriumi Venemaa tuumarelvade hoidmiseks.

Kiiev tahab NATO-Ukraina nõukogu istungit olukorra tõttu Mustal merel

Kiiev pöördus NATO poole ettepanekuga kutsuda viivitamatult kokku NATO-Ukraina nõukogu seoses olukorraga Mustal merel, ütles laupäeval Ukraina president Volodõmõr Zelenski, vahendas BNS.

"Arutasime härra Stoltenbergiga meie samme viljakoridori blokaadi alt vabastamiseks ja selle jätkusuutliku töö tagamiseks," ütles Zelenski pärast telefonivestlust NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga.

"Me läksime meie koostöös üle uuele kõrgele tasemele - Ukraina-NATO nõukogu tasemele. See mehhanism võib töötada. Pöördusin Jensi poole ettepanekuga kutsuda see nõukogu viivitamatult kokku asjakohasteks kriisikonsultatsioonideks," lisas ta.

Zelenski ütles, et arutas NATO peasekretäriga "julgeolekuolukorda, seal hulgas Venemaa agressiivseid samme Mustal merel".

"Igasugune destabiliseerimine selles regioonis, meie eksporditeede töö katkemine, tähendab probleeme koos vastavate tagajärgedega kogu maailmale," lisas Ukraina president.