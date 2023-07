Tallinna vanalinna uus muinsuskaitsekava jätab enam hooneid piirangute alla

Kui praegu kehtiva korra järgi on kõik hooned Tallinna vanalinnas muinsuskaitse all ja piltlikult öeldes iga liigutuse jaoks on vaja muinsuskaitse luba, siis uus kaitsekava jagab hooned kolme kategooriasse.

"Valdav enamus neist majadest, mida me siin enda ümber näeme, mis on ajaloolised, mitmekihilised nö normaalsed vanalinna majad, need on valdavalt A-kategoorias, kui just ei ole teada, et tegu on koopiahoonega, mis on nõukogude ajal üles ehitatud," rääkis vanalinna kaitsekava koostaja Triin Talk.

A-kategooria hoonetele jääb kehtima karmim kaitsekord, B-kategooria majade puhul on kaitstud hoone välimus, kuid toas remonti tehes pole muinsuskaitse luba enam vaja. Tallinna vanalinnas on ka 70 hoonet, mis kava koostajate hinnangul võiks minna lammutamisele. Näiteks kunagine kaubahall.

Kaitsekorrale laekus ettepanekuid 20 esitajalt, teiste seas esitas 50 muudatusettepanekut vanalinna elanik ja endine muinsuskaitseameti peadirektor Liisa Pakosta, kes on uue kava suhtes väga kriitiline.

"Sealt on lausaliselt puudu kõik sellised kaasaegsed muinsuskaitse asjad nagu energiatõhusus, elanikkonna kaitse, müraküsimused, kas või jalakäijate liikumine vanalinnas. Aga seevastu on peaaegu kõik vanalinna hooned arvatud A-kategooria hooneteks, mis on tegelikult kangem kaitse kui on riikliku tähtsusega kultuurimälestised," sõnas Pakosta.

Tallinna abilinnapea Madle Lippus möönab, et liiga palju hooneid jääb uue kava kohaselt kõige karmima kaitse alla ning loodab, et kava koostajad võtavad elanike ettepanekuid arvesse.

"Tallinna soov on küll see, et kaitsmise põhimõtted ja lähenemine muutuksid paindlikumaks ja arvestaks just iga maja väärtusega. Arusaadav, et seda hrušovkat, mis meil Vene tänaval on, ei ole põhjust kaitsta sama kangusega, et seal ei ole neid väärtusi, mis on näiteks ajaloomuuseumi majal," kirjeldas Lippus.

Lisaks Tallinna kilukarbi siluetile on juba praegu kehtestatud piiranguid vanalinna vaadetele ka maismaalt. Uue kavaga tahetakse neid vaatekoridore märkimisväärselt laiendada. See tähendaks kõrguspiirangute kehtestamist ka teistes linnaosades.

"See vaatekoridoride hulk muutub väga suureks ja küsimus on selles, kas meil on vaja nii palju reguleerida, kas see aitab meil vanalinna kaitsta või mitte," sõnas Lippus, kes seda mõistlikuks ei pea.