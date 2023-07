Trump sai salastatud dokumentidega seoses uued süüdistused

USA justiitsministeerium esitas laiendatud süüdistused neljapäeval. Juhtum on seotud süüdistusega, mille järgi Trump hoiustas ebaseaduslikult salastatud USA riigikaitset, relvastust ja tuumaprogrammi puudutavaid dokumente ning takistas uurijate tööd nende kättesaamisel.

Trump ei tunnistanud ennast juunis süüdi, kui talle esitati ametlikult süüdistus salastatud valitsusdokumentide ebaseaduslikus hoiustamises. Trump on nimetanud süüdistust poliitiliseks.

Justiitsministeerium süüdistab nüüd Trumpi katses kustutada oma Mar-a-Lago kodus olevaid videosalvestisi. Süüdistuse said veel ka Trumpi nõunik Waltine Nauta ja Mar-a-Lago haldur Carlos de Oliveira, vahendas Financial Times.

Prokuratuur väidab, et De Oliveira ja Nauta võtsid IT-töötajatega ühendust pärast seda, kui justiitsministeerium ütles Trumpi advokaatidele, et võimud otsivad Mar-a-Lagost turvakaamerate kaadreid.

Trumpi meeskond teatas, et uued süüdistused on Bideni administratsiooni ja justiitsministeeriumi katse ahistada Trumpi ja teda ümbritsevaid inimesi. Trump väidab, et süüdistused on tema poliitiliste oponentide katse takistada tema Valgesse Majja naasmist.

Kohtuprotsess USA eelmise presidendi Donald Trumpi üle salastatud valitsusdokumentide väärkäitlemise pärast algab järgmise aasta mais.