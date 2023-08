Mait Palts: lähiajal pole tööstussektoris kasvu oodata

Seda, et tööstustoodang lähiajal taastumise või kasvamise märke näitama hakkaks pole ettevõtjate sõnul veel näha, küll aga on erinevad analüütikud selles osas pigem positiivsed, ütles kaubandus- ja tööstuskoja juht Mait Palts Vikerraadio saates "Uudis +".

Statistikaameti andmetel jätkub Eestis tööstustoodangu langus, Paltsi sõnul ei ole lähiajal ka tõusu või taastumist paistmas. Langus on toimunud nii energeetikas kui töötlevas tööstuses. Ainus haru, kus toodang on kasvanud, on mäetööstus.

"Kõik me tahaksime tegelikult näha, et kõver pöörduks nüüd tagasi üles, nagu seda analüütikud on viimastel aegadel justkui julgustanud. Aga hetkel seda kindlust ettevõtetel väga kuskilt ei paista, et see nii lähitulevikus peaks minema," sõnas Palts.

Ta selgitas, et toodangu languse on põhjustanud mitmed erinevad probleemid koos.

"Kindlasti on üks olulisemad mõjutusi tööstussektori jaoks jätkuvalt täna ikkagi peamiste sihtturgude nõrk olukord," ütles Palts ja selgitas, et ka Soome tööstustoodangus on juba pikemat aega täheldada langust.

Näiteks ei saa Paltsi sõnul loota, et puidusektoris toimuks kiire taastumine ning sügisel võib ette tulla hoopis koondamisi. Samas on tema sõnul näha, et aktiivselt käib uute turgude otsimine, et asendada seda turuosa, mis on Skandinaaviast ära kukkunud.

Kuid ka Kesk-Euroopa turgudel kanna kinnitamine võib Paltsi sõnul paar aastat aega võtta.

Ta lisas, et abiks tuleks majanduse- ja palgakasv, kuid seda pole veel kuskilt loota. "Praegu mulle tundub, et kõige positiivsemate sõnumitega esinevad jätkuvalt erinevad analüütikud, ettevõtjatega suheldes seda tunnetust hetkel veel ei ole," ütles Palts.