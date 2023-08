Sõja 529. päev: Ukraina ründas taas Krimmi viivat Tšongari silda

Oluline 6. augustil kell 21.30:

- Ukraina ründas taas Tšongari silda;

- Zelenski: lääne antud õhukaitseüsteemidega oleme saavutanud edu;

- Kupjanski vereülekandekeskuse pommitamises said tsiviilelanikud surma ja vigastada;

- Venemaa teatas rünnakutest Lääne-Ukraina õhujõudude baasidele;

- Briti luure: Ukrainasse lähetatud 30 000 õhudessantväelasest on vähemalt pooled hukkunud või haavatud;

- Venemaa hinnangul on Zelenski rahuplaani arutelud määratud hukule;

- Donetski oblastis hukkus ööpäevaga kaks tsiviilelanikku;

- Venemaa ametnikud jätkavad suvepuhkuste ettekäändel Ukraina laste transportimist Venemaa okupeeritud aladelt Venemaale.

Ukraina ründas taas Tšongari silda

Tšongari sild, mis ühendab Krimmi Lõuna-Ukrainaga, sai kahjustada Ukraina vägede raketirünnakus, ütles okupeeritud Krimmi nukuvalitseja Sergei Aksjonov.

Hersoni oblasti nukuvalitseja Vladimir Saldo teatas samuti raketirünnakust. Tema sõnul tabasid silda kolm raketti, kokku oli välja lastud 12 raketti, millest üheksa lasi õhutõrje tema väitel alla. Liiklus sillal peatati.

Saldo postitatud fotol on näha, et sillal asuval maanteel on keskel auk.

Ukraina ründas sama silda ka juunis, Venemaa süüdistas toona Kiievit brittidelt saadud Storm Shadow tiibrakettide kasutamises. Silda rünnati ka juulis, mil Ukraina sõjavägi kinnitas raketirünnakut.

Tegemist on tähtsa sillaga Krimmi poolsaare juures, mille kaudu varustab Venemaa oma Lõuna-Ukrainas paiknevaid vägesid. Tegu on lühima teega kagurindeni, kus Ukraina vägedel on käimas vastupealetung.

Lisaks ründasid Ukraina väed rakettidega ka väiksemat silda, mis asub Henitšeski linna juures. Rünnakus sai Saldo sõnul kahjustada silla kõrval kulgev gaasitoru, mistõttu jäi 20 000 inimest gaasivarustuseta.

Zelenski: lääne antud õhukaitseüsteemidega oleme saavutanud edu

Ukraina on USA antud Patriot ja sakslaste antud IRIS-T õhukaitsesüsteemide kasutamisega saavutanud märkimisväärseid tulemusi.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pühapäevases videopöördumises, et temani jõudis nende süsteemide kasutamise kohta raport. "Need on võimsad süsteemid, äärmiselt efektiivsed. Nende abil oleme saavutanud märkimisväärseid tulemusi, ja mitte ainult Ukraina jaoks," lausus ta.

Zelenski lisas, et iga rakett, mille need õhukaitsesüsteemid hävitavad, on kui kindlustus maailmale, et terroristlik riik ei suuda kollektiivset kaitset murda.

Zelenski sõnul suudeti viimase nädalaga alla lasta märkimisväärne osa Vene vägede välja lastud rakettidest ja droonidest: 65 erinevat raketti ja 178 ründedrooni, nende hulgas 87 Shahed-drooni.

Linnapea: Moskvale lähenev droon lasti alla

Moskva linnapea Sergei Sobjanin ütles, et õhutõrje hävitas pühapäeval linnale läheneva vaenuliku drooni. Üks Vene pealinna lennujaamadest peatas lennud, vahendas Reuters.

Venemaa kaitseministeerium teatas, et Ukraina droon lasti alla Moskva oblasti Podolski rajooni kohal, mis asub pealinnast lõunas.

Sobjanin kirjutas sõnumirakenduses Telegram, et droon lähenes Moskvale kella 11 paiku hommikul. Venemaa süüdistas Ukrainat eelmisel nädalal kahes droonirünnakus oma pealinnale, mis kahjustasid kesklinnas asuvat pilvelõhkujat.

Pühapäeval teatas Vnukovo lennujaam, et peatab lennud "meist mitteolenevatel põhjustel".

Venemaa teatas rünnakutest Lääne-Ukraina õhujõudude baasidele

Venemaa teatas pühapäeval rünnakutest Ukraina õhujõudude baasidele riigi lääneosas Hmelnõtskõi ja Rivne oblastis ning ütles, et kõik sihtmärgid said pihta.

"Vene relvajõud tegid öösel rünnakuid Ukraina relvajõudude lennubaasidele Hmelnõtskõi oblastis Starokostjantõnivi asula ümbruses ja Rivne oblastis Dubnos," ütles Vene kaitseministeerium.

Ukraina õhujõud teatasid varem pühapäeval, et lasid öö jooksul alla mitmes Venemaa rünnakulaines välja tulistatud 40 tiibraketist 30 ja kõik Iraanis valmistatud droonid Shahed.

"Hävitati 30 tiibraketti ja 27 ründedrooni," ütlesid õhujõud Telegramis.

Samas lisati, et venelased tulistasid kolm hüperhelikiirusega raketti Kinžal, kuid ei täpsustatud, kas ka need hävitati.

Hmelnõtskõi oblasti võimud ütlesid pühapäeva hommikul, et Starokostjantõnivi maisi biomassihoidlas puhkenud tulekahju jõudis levida 1400 ruutmeetrile, enne kui see kustutati.

Piirkond jääb rindejoonest mitmesaja kilomeetri kaugusele, kuid Venemaa teeb sellele pidevalt õhurünnakuid.

Venemaa hinnangul on Zelenski rahuplaani arutelud määratud hukule

Sel nädalavahetusel Saudi Araabias toimuvad lääneriikide, India osalusel peetavad arutelud Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski pakutud rahuplaani üle on määratud hukule, sest tegu on vaid lääneriikide katsega saada teisi riike Ukraina selja taha, ütles Venemaa aseväliminister Sergei Rjabkov.

Rjabkovi sõnul on on lääneriikide plaan saada näiteks Indialt ja Hiinalt toetus Zelenkis rahuplaanile määratud ebaõnnestuma.

Yeddah`s kohtuvad sel nädalavahetusel 40 riigi kõrgetasemelised ametnikud, sealhulgast Hiinast, mis seni on taolistest kohtumisest hoidunud. Venemaad kohtumisele ei kutsutud.

Venemaa endine president ja praegune julgeolekunõukogu esimees Dmitri Medvedev ütles pühapäeval, et mingeid rahuläbirääkimisi pole vaja ning et Ukraina peab põlvili armu paluma.

Briti luure: Ukrainas on hukkunud 15 000 Vene õhudessantväelast

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi värskeima luureraporti kohaselt on Venemaal kogemata avaldatud riigi eliitlennuväe dessantvägedes hukkunute arv varjutanud iga-aastased õhudessantväele pühendatud pidustused.

Venemaa õhudessantvägede ülemjuhataja kindralpolkovnik Mihhail Teplinski ütles Venemaa õhudessantvägede päeva puhul salvestatud pöördumises, et 8500 langevarjurit on saanud haavata, kuid nad on naasnud hiljem teenistusse või keeldunud üldse rindelt lahkumast.

Video kustutati kiiresti Venemaa kaitseministeeriumi ametlikest kanalitest. Teplinski ei kommenteerinud, kui palju sõdureid on hukkunud või nii tõsiselt haavatud, et teenistusse naasta ei saagi.

Teplinski arvude ekstrapoleerimine kinnitab aga hinnangut, et 2022. aastal Ukrainasse lähetatud 30 000 õhudessantväelasest on vähemalt 50 protsenti hukkunud või haavatud.

Donetski oblastis hukkus ööpäevaga kaks tsiviilelanikku

Kaks inimest hukkus ja kaks sai vigastada Vene vägede rünnakutes Donetski oblastis, ütles Donetski oblasti kuberner Pavlo Kõrõlenko.

Üks inimene hukkus ja kaks sai vigastada Niu-Yorki küla pommitamises, kus kannatada said ka 14 hoonet ja koolimaja.

Üks inimene hukkus Torske küla pommitamises, ütles Kõrõlenko.

Alates Venemaa sissetungist mullu veebruaris on Donetski oblastis hukkunud Vene vägede rünnakutes 1644 inimest ning pea 4000 on saanud vigastada. Nendest arvudest on puudu okupeeritud Volnovahha ja Mariupoli linnas hukkunud tsiviilisikud.

ISW: Venemaa röövib jätkuvalt ukraina lapsi

Venemaa ametnikud jätkavad suvepuhkuste ettekäändel Ukraina laste röövimist ja transportimist Venemaa okupeeritud aladelt Venemaale, kirjutas Sõjauuringute Instituut (ISW) oma värskes raportis.

Ukraina laste niinimetatud "varastatud põlvkond" adopteeritakse tavaliselt Vene perekondadesse ja neile tehakse ajupesu Venemaa propagandaga, võttes nad ära elavatelt sugulastelt.

Ukraina laste väljasaatmine Venemaa territooriumile on sõjakuritegu ja kujutab endast genotsiidi vastavalt ühele viiest ÜRO genotsiidikonventsioonis antud määratlusest.

17. märtsil 2023 andis Rahvusvaheline Kriminaalkohus (ICC) välja Venemaa presidendi Vladimir Putini ja Venemaa laste õiguste voliniku Maria Lvova-Belova vahistamismääruse.

Zelenski: metsalised hävitavad kõike

Vene väed ründasid laupäeva hilisõhtul juhitava õhupommiga Harkivi oblastis Kupjanski linna, tappes ja haavates tsiviilelanikke, teatas president Volodõmõr Zelenski Telegramis.

Ta ei esitanud Kupjanski vereülekandekeskuse rünnakus hukkunute täpset arvu. Ta ütles, et tuletõrjujad tegelevad Kupjanskis põlengu kustutamisega. Pühapäeva lõunal selgus, et öösel toimunud rünnakutes sai surma kolm inimest.

"See sõjakuritegu ütleb Venemaa agressiooni kohta kõik," ütles Zelenski. "Metsalised, kes hävitavad kõike, mis võimaldab meil elada."

Alates päevast, kui Ukraina vabastas 2022. aasta septembris osad piirkonnad Harkivi oblastist, sealhulgas Kupjanski, on Vene väed jätkanud piirkonna regulaarset pommitamist, mis seab ohtu tsiviilisikud.

Vereülekandekeskuse ründamist kommenteeris Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba.

"Venemaa lasi sel laupäeval Ukraina pihta järjekordsed raketid. Venemaa ei peatu enne, kui ta peatatakse. Ülemaailmne üldsus peab keskenduma õiglase ja kestva rahu jõustamisele: Ukraina relvastamisele, sealhulgas F-16-ga," kirjutas Kuleba Twitteris.

Kuleba on varem öelnud, et F-16 on Ukraina jaoks vajalikud oma õhuruumi ja viljakoridore kaitsmiseks.

Raport: Venemaa keskendub Ukraina edenemise tõrjele

Ukraina on tõrjunud Venemaa pealetungi Robotõne küla lähedal Zaporižžja oblastis, umbes 20 kilomeetrit Orihhivist lõunas, teatas peastaap laupäevaõhtusel briifingul.

Raporti kohaselt keskendub Venemaa oma põhilised jõupingutused sellele, et takistada Ukraina edenemist rindejoonel.

Vene väed üritasid ka tagasi vallutada positsioone Staromaiorske piirkonnas, mille Ukraina oli vabastanud Donetski oblasti lõunaosas, teatas kindralstaap. Ukraina sõjaväelased teatasid Staromaiorske küla vabastamisest 27. juulil.

Veel põhja pool tõrjuti kindralstaabi teatel ka Venemaa pealetung Lõmani suunas. Raport on vastuolus Venemaa kaitseministeeriumi 5. augusti avaldusega, et selle väed vallutasid tagasi Luganski oblastis Novoselivske küla.

Luganski oblasti sõjaväevalitsuse teatel vabastasid Ukraina väed 2022. aasta detsembris Harkivi oblasti piiri lähedal asuva küla.