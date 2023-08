Bussipiletite ostmine eelmüügist on muutumas aina keerulisemaks

Bussisõitjaid on sel suvel nii palju, et mõistlik oleks pilet eelmüügist ära osta. Tpileti sõiduplaani järgi väljub Kanamalt Pärnusse kolm bussi päevas. Aga pileteid sellelt lehelt millegipärast ette osta ei saa. Nii ongi bussi peale minekust saanud tõeline lotomäng.

Go Busi juhi Andrei Mändla sõnul müüvad nad Tpileti kaudu pileteid vaid bussijaamas pealeminejatele, vahepeatustes sõitjad saavad pileteid osta kas Ridango ja alates maist ka Saksa bussifirma Flixbus kaudu. Põhjus, miks GoBus, aga ka teised Eesti väiksemad vedajad oma pileteid suurimas müügikeskkonnas, Mootor Gruppi kuuluvas platvormis Tpiletis ei müü, on väga lihtne.

"Teenustasud on suured, midagi ei ole teha. Me maksame kõigil platvormidel, aga Tpiletis kõige rohkem. See muutus viimase aasta jooksul kallimaks, kui varem oli. Natuke konfidentsiaalne on see, aga kaks protsenti tõusis," lausus Mändla.

Algpeatuste piletite müük on Mändla sõnul sundolukord, sest bussijaamades kasutatakse Tpileti süsteemi, eestlane aga on harjunud piletit kassast ostma

"Lisaks protsendile on veel üks nüanss, see on ärisaladus. Mida rohkem me oma müügist anname konkurendile, siis tema teab liiga palju meie reisijate liikumisest," ütles Mändla.

Tpileti juht Airika Aruksaare sõnul on nende kasutustasud keskmisest madalamad kui teistes Balti riikides, Soomes ja Rootsis.

"Võib-olla väikeste peatuste vahel sõites ei ole meile maksmisel majanduslik point vedaja jaoks nii suur, küll aga kaugema liini puhul algpeatusest lõpp-peatusesse reeglina pannakse (pilet) müüki," lausus ta.

Aruksaar tõrjus väiteid, nagu võiksid vedajad nende käest teada saada, kui palju reisijaid konkurendi bussis oli.

"Kogu andmebaasi, ajaloolist infot, mis seal on, meie ei näe, me ei suuda neid metaandmeid töödelda. See on täiesti eraldi ettevõte Eestis, kes ka kuulub meie gruppi, Turnit, aga meie sealt konfidentsiaalset või sensitiivset infot pole kunagi välja võtnud," kinnitas Aruksaar.

Tpilet kuulub Mootor Grupile, kelle käes on lisaks piletimüügisüsteemile ka suuremad bussijaamad, aga ka kaugliinide turgu valitsev LuxExpress. Konkurentsiamet möönab, et Mootor Grupil on väga suur turuosa, kuid vertikaalne integratsioon pole Eestis ebaseaduslik. Mitu aastat on ametil käsil üks menetlus.

"Praegu me uurime tingimusi, millega väiksemad vedajad saavad sellele ligi, need tingimused ei ole kõige paindlikumad. Suhteliselt aeglased, igasuguseid muudatusi tuleb sinna käsitsi sisestada," rääkis konkurentsiameti järelevalveosakonna juhataja Juhan Põldroos.

Väiksemad bussifirmad loodavad, et peatus. ee uuendamisel tekiks üleriigiline ja sõltumatu piletimüügisüsteem. Regionaalministeerium on peatus.ee uuendamisega algust teinud, kuid uut piletimüügikeskkonda sinna luua ei ole kavas