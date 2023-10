Mõnel pool jääb maakonna bussipilet kallimaks kui ministri pakutud 1,5 eurot

Maakonnaliinide bussipilet muutub uuest aastast tasuliseks. Regionaalminister Madis Kallase sõnul võiks pilet maksta 1,5 kuni kaks eurot ning sellega võiks saada sõita ühest maakonna otsast teise. Tegelikkuses on aga Eestis piirkondi, kus piletihind on ja jääb isegi poole kallimaks.

Päevasel ajal Harjumaal Kose bussipeatuses viibides ei märka just üleliia palju neid inimesi, kes bussipileti eest peaksid maksma. Valdavalt ootavad bussi kooliõpilased ja pensioniealised.

Kõigile teistele on bussisõit Harjumaal tasuline. Maakond on jagatud neljaks tsooniks. Tallinna lähivallast saab kesklinna pooleteise euroga. Kaugemalt, Koselt, maksab pilet aga pea poole rohkem ehk kaks eurot ja 78 senti.

Mõnda kohalikku see hind ei häiri. Morjendab pigem see, et buss kipub Tallinna sõitma ilmatu suure ringiga ja seega pikka aega.

"Ma ei ütle, et ta praegu väga hõredalt käib, ta käib küll, aga see aeg. Nad tahavad teha, et hästi odav oleks kõik, aga see aeg ju maksab," rääkis bussireisija.

Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse tegevdirektor Andrus Nilisk ütles, et kui piletitsoonid Harjumaal kaotada ja sõit kaugelt tulijaile odavamaks teha, siis peaks kaugemal ka liinivõrku hõrendama. Või siis peaks pilet kallinema neil, kes bussiga sõidavad vaid lühikesi otsi.

"Kui piletihind läheb liiga kalliks, siis lühikeste otsade sõitmisega saab inimesel olema see valusam kui pikkade otsade sõitmise jaoks. Ehk ütleme, et kui otsustame, et teeme ühe tsooni, tõstame piletihinna kolme euro peale, sõidan kaks peatust, maksan kolm eurot, võib-olla ei ole nii huvitav kui sõita pikka otsa," rääkis Nilisk.

Ka Pärnumaal on ühistransport juba praegu tasuline. Seal on piletihind aga kõigil sama – 1,5 eurot olenemata sellest, kas sõita Pärnusse lähedalt Paikuselt või kaugelt Häädemeestest.

"Kaugemal elab vähem inimesi. Maksavad kulutatud ajaga. Leiame, et on õiglane, kui kõigil inimestel on täpselt sama kallis ja samadel põhimõtetel," rääkis Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk.

Regionaalminister Madis Kallas ütles, et tema eelistaks samuti, kui kogu maakonnas kehtiks üks piletihind. Harjumaa tsoone ega piletihindu tema vähemalt praegu aga muutma ei hakka. See, milliseks kujuneb piletihind teistes maakondades, kus praegu sõit tasuta, selgub novembri alguses.