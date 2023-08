Okase muuseum loodab remondiks puuduoleva 200 000 eurot koguda oksjonitega

Kunstnik Evald Okase loomingule pühendatud muuseumis on käsil esimese ja teise korruse renoveerimine ning maja konstruktsioonide kindlustamine. Lisaks pannakse hoonesse küte, et maja saaks kasutada aasta ringi ja tehakse korda fassaad.

Need on esimesed kaks etappi muuseumi laiemast renoveerimiskavast ja hädavajalikud, et uuesti uksed avada.

"Esimese kahe etapi ehituse summa suurus on üle 900 000, mis on loomulikult suur summa," lausus Evald Okase muuseumi esindaja Üla Koppel.

Muuseum sai renoveerimiseks enam kui 355 000 eurot toetust Euroopa majanduspiirkonna ja Norra programmist ning 150 000 eurot maakondliku arengu programmist. Lisaks on neil kasutada varasemad omavahendid, Haapsalu linna, muinsuskaitse ja kohalike ettevõtjate toetus.

Vajaminevast enam kui 900 000 eurost on aga veel puudu umbes 200 000. Et seda raha leida, alustab Evald Okase muuseum kunstimüügi- ja oksjonikampaaniat. Kampaania algas kontserdi saatel pühapäeval Haapsalus, kuid suuremad üritused on veel ees.

"Septembri lõpus on Tallinnas tulemas üks suurem oksjon ja kindlasti ka kevade poole veel ja väga loodame, et inimesed soovivad osaleda selle maja taasavamises," ütles muuseumi esindaja Mara Ljutjuk.

Ljutjuk rääkis, et mitu kunstnikku on tundnud huvi, et annetada oma teoseid muuseumi toetuseks peetava oksjoni jaoks. Lisaks käsilolevale remondile, mille lõpuni viimiseks raha otsitakse, on muuseumil ka kaugemaid plaane, mis jäid praegu oma mahu tõttu ootele. Näiteks invatõstuki paigaldamine, aga ka muu.

"Saaks kolmanda korruse korda, hoovipealse väikse maja, kus külalisateljee võimalust pakkuda, ja lisaks meie suurepärase hoovi, mis on meie suvesündmuste süda," lausus Koppel.

Renoveeritud esimene ja teine korrus loodetakse muuseumis avada järgmisel suvel.