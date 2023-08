Putin võib augusti lõpus Türgit külastada

Venemaa president Vladimir Putin võib augusti lõpus teha visiidi Türki kohtumaks Türgi presidendiga, kirjutas Politico toetudes kohalikule meediale. Türgi valitsusmeelne ajaleht Hürriyet teatas, et Tayyip Erdogani valitsuskabinet kohtus esmaspäeval arutamaks võimalikku Putini visiiti.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski käis Istanbulis eelmisel kuul ning Türgi president Tayyip Erdogan lubas tollal, et ka Vene president reisib augustis Türki arutamaks Musta mere viljaleppe pikendamist. Lepe võimaldas Ukrainal oma põllumajandussaadusi Musta mere sadamate kaudu maailmaturule eksportida. Venemaa lahkus sellest leppest ühepoolselt eelmisel kuul.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on varem öelnud, et viljaleppega tuleb jätkata ilma Venemaata.

Türgi on hoidnud Venemaaga mitmes küsimuses partnerlussidemeid, kuid samas on Erdogan Venemaa sõjalise kallaletungi Ukrainale mõistnud hukka. Türgi on müünud ka Ukrainale Bayraktari droone ja tarninud muud sõjatehnikat. Samas on Türgi kaudu hiilitud kõrvale Venemaale kehtestatud sanktsioonidest ning Türgi sõltub Vene energiakandjatest.

Vene president Vladimir Putin on alates Venemaa täieulatuslikust sõjalisest kallaletungist Ukrainale käinud vaid üksikutel välisvisiitidel. Samuti ohustab Putinit mitmes riigis arreteerimine tulenevalt Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) vahistamismäärusest Putini vastu. Türgi pole selle kohtu hartaga liitunud.