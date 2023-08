Moskva linnapea teatas uuest droonirünnakust Vene pealinna vastu

Moskva linnapea teatas uuest droonirünnakust Venemaa pealinna vastu

Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas kolmapäeva hommikul, et Vene õhutõrje tulistas alla kaks Venemaa pealinna ründama suundunud drooni, vahendas Interfax. Üks tulistati alla Domodedovo kandis ka teine Minski kiirtee lähistel.

Ukraina tavaliselt ei kinnita ega lükka ümber Venemaa pinnale tehtud rünnakud.

Rheinmetall ostis Ukrainale 30 Leopard 1 tanki Belgiast

Belgia ettevõttele OIP Land Systems kuulus 50 Leopard 1 tanki. Nendest 30 osteti Saksa kaitsetööstuse ettevõtte Rheinmetall poolt ära, kirjutas Handelsblatt. Tankid seatakse töökorda Saksamaal enne Ukrainasse saatmist.

Alguses teatas Belgia meedia kõigest tankide müügist aga mitte sellest, kes need ostis. Rheinmetall tahtis alguses Leopard 1 tanke osta Šveitsist, kuid Šveitsi valitsust ei lubanud seda.

Biden kiitis heaks F-16 hävituslennukite väljaõppeprogrammi

Pentagoni esindaja Sabrina Singh kinnitas, et USA president Joe Biden on kiitnud heaks F-16 lennukite väljaõppe Ukraina pilootidele, vahendas Ukrinform. Väljaõpet juhivad Taani ja Madalmaad.

Politico kirjutas hiljuti, et esimesed kaheksa inglise keelt hästi oskavat Ukraina pilooti on F-16 piloodiõppeks juba välja valitud. Ühe USA valitsusametniku sõnul on veel 20 Ukraina pilooti valmis alustama Ühendkuningriigis inglise keele õpet. Kokku on F-16 piloodiõppeks valitud välja 32 Ukraina pilooti, kuid suureks probleemiks on inglise keele oskus.