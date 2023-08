Ukrainas venelaste kätte langenud lahingumasin Eesti saladusi ei reeda

Juunis andis Rootsi Ukrainale 50 jalaväe lahingumasinat CV90. Nagu nimi viitab on selle masina eesmärk kanda jalavägi kaitstult vaenlaseni ning siis sõdureid pardakahuriga toetada.

Ühe sellise masina olid ukrainlased sunnitud lahinguväljale maha jätma ning möödunud nädalal õnnestus venelastel see sealt ära tuua. Järgnesid propagandavideod, masinat käis inspekteerimas ka Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu.

Eesti kasutab samuti CV90 masinaid, kuid nagu Scoutspataljoni staabiülem major Vladimir Kolotõgin selgitas, siis mitte samasuguseid.

"Kui tuua paralleele tsiviilmaailmaga, siis vaadake lahingutehnikat nagu tavalisi sõiduautosid. Te võite endale osta täiesti tavalise auto näiteks BMW. Väljast võivad olla kõik ühesugused, aga see varustus, mis seal sees on, ka lahingumasinate puhul, võib olla riigiti täiesti erinev. See mida meie eestlastena kasutame on hoopis teise põlvkonna masin. Varustus, mis seal sees on, on ka teistsugune. Iga riik komplekteerib masinat natuke erinevalt. Sellepärast ühe masina põhjal ei saa teha ühesuguseid põhjapanevaid järeldusi."

Venelased üritavad teha kiireid järeldusi. "Missugused on näiteks sellel masinal sensorid, kui kaugele võib see masin näha. Mis tingimustes see võib näha, kas öösel, päeval, udus. Kui head kõik need sensorid on," selgitas Kolotõgin.

Samuti saavad venelased teha järeldusi, mille rakendamine võtab aega aastaid.

"Mida saaks selle tehnika pealt õppida ehk mida Lääne insenerid on teinud, mida saaks vastas pool enda kasuks arendada ja teha," lisas Kolotõgin.

Samas ei õpi Venemaa Rootsi lahingumasina uurimisel tõenäoliselt midagi uut.

"Kui me vaatame ka avalikest allikatest kõiki neid venelaste materjale, mis on ka meie kätte langenud - ka neid läbi töötades seal on väga palju näpunäiteid, mida sõduritele juba jagatakse. Ainüksi selle CV90 põhjal midagi juurde õppida – ma ei ütleks, et seal oleks mingit põhjapanevat teadmist," selgitas Kolotõgin.

Ka masina pardal olev tehnika ei ole venelastele tegelikult midagi uut.

"Näiteks kui minna detailidesse, siis termosüsteemid [kaamerad], mida CV kasutab – ei ole saladus, et see on Thalese firma oma ehk Prantsusmaa toodang. Tegelikult ka venelaste tankidel näiteks mudelil T72B3 on täpselt sama tehnoloogia, täpselt sama firma sihikud on peal. Neil on see sama tehnoloogia juba olemas, nad ei avasta sealt midagi uut," märkis Kolotõgin.

Pigem kinnitab venelaste kätte langenud lahingumasin seda, mida on lääne tehnika puhul ukrainlased ka varem kiitnud – isegi tabamuse puhul pääsevad sõdurid enamjaolt eluga.

"See, et see meeskond jääb ellu ja on võimeline teenistust jätkama, see on kõige suurem Lääne tehnika saavutus," selgitas Kolotõgin.