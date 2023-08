Air Baltic lõpetas esimese poolaasta 14,6 miljoni suuruse netokasumiga

"Air Baltic on jõudnud kõikide aegade suurima esimese poolaasta müügituluni, mis ulatus 291 miljoni euroni. See tähistab muljet avaldavat 52 protsendi suurust kasvu võrreldes eelmise aastaga ning olulist 33 protsendi suurust parenemist võrreldes 2019. aastaga," teatas ettevõte kolmapäeval.

"Esimese poole erakordsed tulemused on ületanud meie ootusi. Oleme tugevad oma äris ja rahavood on meie tegevusajaloo kõrgeimal tasemel," ütles juhatuse esimees Martin Gauss.

"Siiski, lennukimootorite varuosade defitsiit, mis on viinud keskmiselt 11 lennuki töö peatumiseni, on oluliselt mõjutanud meie näitajaid teises kvartalis. See pidurdas veelgi paremate tulemuste saavutamist. Et korvata seda suutlikkuse kadu, olime sunnitud ajutiselt rentima asenduslennukeid. Vaatamata sellistele probleemidele on Air Balticu äriline tegevus olnud tugev," lisas Gauss.

2023. aasta esimese kuue kuu jooksul on lennufirma lennutanud ligi kaks miljonit reisijat ehk 52 protsenti rohkem kui samal perioodil aasta tagasi. Juulikuus lennutas Air Baltic esmakordselt alates 2019. aastast ja viiendat korda ettevõtte ajaloos rohkem kui 500 000 reisijat ühe kuu jooksul.

Air Baltic on aastaid olnud suures kahjumis.

2023. aasta esimesel poolaastal koosnes Air Balticu lennuvõrgustik kokku 108 liinist. 75 otselendu tehti Riiast, 15 Tallinnast, 11 Vilniusest ja seitse lendu Tamperest. Praegu kasutab lennufirma 42 Airbus A220-300 lennukit. Augustikuu jooksul lisandub lennukiparki veel kaks lennukit. 2024. aasta lõpuks on ettevõttel BNS-i teatel kavas suurendada lennukiparki 50 lennukini.

Läti lennufirma käive ulatus 2022. aastal 500,2 miljoni euroni, mis oli 2,5 korda suurem kui 2021. aastal. Samal ajal vähenes ettevõtte kahjum 2,5 korda 54,2 miljonile eurole.

97,97 protsenti Air Balticu aktsiatest kuulub Läti riigile, 2,03 protsenti aga Taani ärimehe Lars Thueseni firmale Aircraft Leasing 1.