Prokurör: granaatidelt leiti Slava Ukraini vilepuhuja sõrmejäljed

Ukraina Prokurör kinnitas MTÜ Slava Ukrainiga seotud skeeme paljastada aidanud Oleksandr Tšernovi lõpliku süüdistuse ja saatis tema kriminaalasja arutamiseks kohtusse. Peamine tõend on Tšernovi sõrmejäljed granaatidel, mees ise eitab ebaseaduslike relvade omamist, kirjutab Postimees.

Süüdistus esitati Tšernovile Ukraina kriminaalkoodeksi paragrahvi alusel, mis näeb relvade, laskemoona või lõhkeainete ebaseadusliku käitlemise eest ette reaalse vanglakaristuse kolmest kuni seitsme aastani, teatas ajaleht.

Dnipro oblasti prokuratuuri riiklik süüdistaja Dmõtro Otšeretainõi.

"Te eksite, kui [arvate, et] meil on mingi eriline huvi Tšernovi süüdistada. Me töötame faktidega," ütles Postimehele Dnipro oblasti prokuratuuri riiklik süüdistaja Dmõtro Otšeretainõi..

Tšernov väitis, et tal pole aimugi, kuidas said tema autost leitud laskemoonale ja lõhkeainele tema näpujäljed.

Nii MTÜ Slava Ukraini kui ka selle Ukraina partneri All For Victory heaks annetatud vahendite võimalikest väärkasutamistest teavitanud Tšernov viibib Ukrainas koduarestis. Süüdistus tema vastu tekkis ootamatult enne seda, kui ta plaanis Eestisse sõita.

Mais pöördus riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon valitsuse poole ettepanekuga aidata MTÜ Slava Ukraini võimalikest rikkumistest teavitajal Tšernovil Eestisse saabuda ning vajadusel tagada talle võimalus siin turvaliseks viibimiseks.

Aprillis tuli ilmsiks, et MTÜ Slava Ukraini kandis 1,5 miljonit eurot Eestist kogutud annetusi Ukraina koostööpartneri juhtidega seotud erafirmale IC Construction, millel on ilmselt fiktiivne omanik ja selle ainus tegevus oligi seotud Eesti MTÜ-ga. Ukraina ettevõtte eelmise aasta kasum oli 250 000 eurot.

Slava Ukraini tegevjuht Johanna-Marie Lehtme sai eelmisel aastal oma tegevuse eest rohkelt tunnustust ning valiti 5. märtsil Eesti 200 kandidaadina selle erakonna suurima häältesaagiga riigikogusse. Praeguseks on Slava Ukraini nõukogu Lehtme juhatusest tagasi kutsunud.