Kuressaare uueneva keskväljaku liikluskorraldus tekitab vastakaid arvamusi

Kuressaare kesklinna renoveerimine peaks lõppema paari kuu pärast, aga juba on hakanud selguma, et paljud planeeritud asjad ei toimi. Näiteks on linna keskväljakul sõidutee ja jalakäijate ala kohati piiritlemata, mida endine politseijuht Kalle Laanet peab väga ohtlikuks.

Kuressaare kesklinn on aastatagusega palju muutunud - väljakul on asfaldi asemel graniit ja lillede asemel vuliseb vesi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kõik on sealt midagi juba leidnud - lapsed purskkaevu, turistid mõnused istepingid ja saarlased ise muretu ja vaba jalutamisplatsi. Aga ühel päeval nädal tagasi ilmusid platsile taas autod ja kõik muutus.

"Seda arhitektide keeles nimetatakse jagatud ruumiks, kus ongi üks ruum kasutusel nii jalakäijatel kui ka autodel. Siin on liikluskiirus piiratud 10 kilomeetrini tunnis ja samas on ka tähistused, et jalakäijad võivad olla teel. See tähendab seda, et autojuht peab sellega arvestama ja jalakäijal on kohustus autodele teed anda," kirjeldas Saaremaa valla abivallavanem Jaan Leivategija.

Nüüd on toodud linna tagasi isegi postid, et eraldada võimalik aimatav sõidutee jalakäijatest. Ühes kohas aga tahetakse jalakäijad sõiduteest eraldada lillepottidega, sest väidetavalt on autol seal eesõigus.

"Arvestades meie linna suurust, siis siin saavad väga hästi hakkama nii autod kui ka inimesed. Siin on praegu piirkiirus 10 kilomeetrit tunnis ja igal juhul on see piisav, et märgata inimest, jagratturit ja saada hakkama," arvas ettevõtja Terje Nepper.

"Minu, kui endise politseijuhi vaatevinklist on riskid õnnetuse juhtumise suhtes ääretult kõrged. Kindlasti on riskid kõige kõrgemad jalakäijate osas, kes südalinnas jalutavad," kommenteeris riigikogu liige, endine siseminister ja prefekt Kalle Laanet (RE).

Saaremaa vallavalitsus peab nüüd otsustama, kas kehtima jääb jagatud linnaruum või see ala jäetakse siiski ainult jalakäijatele.

"Ma üldse ei välista, et selle teema juurde tulebki tagasi tulla ja võib-olla ongi mõistlik suvekuudel liiklus sulgeda, aga seda peale seda, kui ehitus on valminud. Ma ei välista, et see liiklus hakkab toimima kuidagi teistmoodi. Sõiduteed jäävad samaks, aga kellaajaliselt võib ta teisiti olla. Korralduslik küsimus ja mõtlemise koht," rääkis Leivategija.