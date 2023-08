Sõja 536. päev: Venemaa tegi hoiatuslaske Ukrainasse suundunud kaubalaevale

Oluline 13. augustil kell 22.40:

- Pokrovski rünnaku ohvrite arv kasvas kümneni

- Kupjanski piirkonnast on viie päevaga evakueeritud üle 200 inimese

- Kuleba: Tauruse raketid ei eskaleeri sõda, vaid päästavad elusid

- Ukraina idaosas anti välja hoiatus Vene ballistiliste rakettide ohu kohta

- Leht: Ukraina vallutas Donbassis tagasi võtmetähtsusega küla

- Meedia: Rheinmetall tarnib Ukrainale aasta lõpuks Luna droonisüsteemi

- Venemaa tegi hoiatuslaske Ukrainasse teel olnud kaubalaeva suunas

- Venemaa väitel nurjas ta neli droonirünnakut Belgorodi ja Kurski oblastis

- Vene väed tapsid Hersonis seitse inimest, nende seas kaks last

- Peaprokurör: sõja tõttu on surnud 500 last

- Uuring: Venemaa on hakanud Iraani droone järele tegema

- Ukraina kindral teatas edust Tauria suunal

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 560 sõdurit ja 12 tanki

Pokrovski rünnaku ohvrite arv kasvas kümneni

Vene vägede 7. augustil augusil Pokrovski linnale tehtud rünnakus hukkunute arv kasvas kümneni, teatas Ukraina riiklik päästeteenistus. Ameti teatel suri pühapäeval päästetöötaja, kes sai Pokrovski korduvas ründamises raskelt haavata.

Venemaa ründas Pokrovskit kahe raketiga. Pärast esimest raketirünnakut ründasid Vene väed sama kohta uuesti, tabades päästetöötajaid. Venemaa teatas, et sihtmärk oli sealne Ukraina armee juhtimispunkt.

Ukraina relvajõudude asejuht Serhi Tšerevatõi ütles, et Venemaa väited on valed. Tšerevatõi ütles, et Venemaa on varem mitu korda väitnud, et on nimetatud juhtimispunkti hävitanud.

Kiievi teatel tabasid raketid Pokrovski linnas kortermaja.

Pokrovsk asub umbes 70 kilomeetrit Venemaa valduses olevast Donetski linnast loodes ja umbes 50 kilomeetri kaugusel rindejoonest.

Alates Venemaa täiemahulisest sissetungist Ukrainasse on päästetööde käigus surma saanud vähemalt 78 ja haavata 280 päästetöötajat.

Kupjanski piirkonnast on viie päevaga evakueeritud üle 200 inimese

Harkivi oblasti võimud andsid 9. augustil korralduse Kupjanski piirkonna inimestel evakueeruda. Kuberner Oleh Sõnehubov ütles pühapäeval, et alates sellest ajast on ümber paigutatud 204 inimest, nende seas 71 last.

Tema sõnul evakueeriti viimase ööpäeva jooksul piirkonnast 111 inimest, nende hulgas 36 last ja neli puudega inimest.

Ta lisas, et kõik evakueeritud saavad vajalikku abi, muu hulgas tasuta majutuse, humanitaarabi, arstiabi ning rahalist abi valitsuselt ja rahvusvahelistelt organisatsioonidelt.

Vene väed on viimase nädala jooksul intensiivsemalt Harkivi oblastit pommitanud, eriti Kupjanski linna. Eelmisel nädalal ütlesid Ukraina võimud, et Kupjanski linnast peaks lahkuma hinnanguliselt 12 000 inimest, nende hulgas üle 600 lapse. Tegemist on ühe ulatuslikuma evakueerimisega täiemahulise sõja käigus.

Kuleba: Tauruse raketid ei eskaleeri sõda, vaid päästavad elusid

Ukraina soovis rakette Taurus juba kevadel, kuid kantsler Olaf Scholzi büroo kõhkleb endiselt.

"Ukraina vajab Tauruse rakette, et päästa rohkem Ukraina sõjaväelaste ja tsiviilisikute elusid, samuti kiirendada meie territooriumide vabastamist ja lõpetada sõda kiiremini," ütles Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles pühapäeval Das Bildile.

Tema sõnul on seda tüüpi lõhkepea võimeline hävitama Venemaa ladusid ja komandopunkte kaugel rindejoonest. See muudaks sissetungijate elu kõvasti keerulisemaks, sõnas minister.

Samuti nimetas Kuleba alusetuks Saksamaa kartusi, et Ukraina kasutab neid relvi Venemaa territooriumi ründamiseks.

Teised partnerid on juba aidanud Kiievit sarnase lennukaugusega rakettidega ning ükski varasem Saksamaa abi ei ole veel esile kutsunud Venemaa-poolset eskalatsiooni, ütles Kuleba.

"Meile pole vaja võõrast riiki ja me kasutame neid rakette ainult oma piirides, et vabastada see, mis kuulub meile ÜRO põhikirja ja rahvusvahelise õiguse kohaselt," lisas ta.

Ukraina idaosas anti välja hoiatus Vene ballistiliste rakettide ohu kohta

Ukraina idaosas anti pühapäeval välja hoiatus Vene ballistiliste rakettide ohu kohta.

Ohuhäire anti kaheksas oblastis.

Leht: Ukraina vallutas tagasi Donbassi võtmeküla, venelased taganevad

Venemaa okupatsioonivägi oli sunnitud oma positsioonidelt rindejoone idasektoris taganema, kuna Ukraina relvajõud vallutasid tagasi võtmeküla Donetski oblastis, vahendas väljaanne The Independent pühapäeval.

Lehe kohaselt jätsid okupandid riigi kaguosas maha oma positsioonid strateegiliselt tähtsas Urožajne külas, mida Ukraina sõdurid on mitme päeva jooksul üritanud vastupealetungi käigus ära võtta.

Väljaande andmetel kasutasid Ukraina sõdurid mõningatel andmetel märtsis tarnitud USA niinimetatud nutipomme. Ametlikku kinnitust sellele aga pole.

Meedia: Saksa relvatootja tarnib Ukrainale Luna droonisüsteemi

Saksamaa relvatootja Rheinmetall tarnib Ukrainale Luna droonisüsteemid, vahendas Bild am Sonntag ettevõtte allikate sõnu.

Droonisüsteemi hulka kuuluvad mitme drooniga maapealne juhtimisjaam, stardikatapult ja sõjaväeveokid.

Droonisüsteem peaks Ukrainasse jõudma 2023. aasta lõpuks.

Venemaa väitel nurjas ta neli droonirünnakut Belgorodi ja Kurski oblastis

Venemaa kaitseministeeriumi väitel nurjas riigi õhutõrje pühapäeval neli Ukraina droonirünnakut, neist kolm Belgorodi oblasti ja ühe Kurski oblasti kohal.

Ohvreid või purustusi ministeeriumi teatel ei olnud.

Vene kaitseministeeriumi teatel nurjasid nad laupäeval ühe droonirünnaku Belgorodi oblasti kohal.

Venemaa tegi hoiatuslaske Ukrainasse teel olnud kaubalaeva suunas

Venemaa teatas pühapäeval, et tulistas sõjalaevalt hoiatuslaske Ukraina Izmaili sadama poole teel olnud kaubalaeva suunas. Vene kaitseministeeriumi teatel märkas patrull-laev Vassili Bõkov Belau lipu all seilavat laeva, mis oli teel Ukraina Izmaili sadama poole.

Kaubalaeva Sukru Okan kapten ei allunud nõudmisele peatuda, et "kontrollida laeva keelatud kaupade transpordi suhtes", väitis ministeerium.

"Sundimaks laev peatuma, tulistati Vene sõjalaevalt automaatidest hoiatuslaske," öeldi ministeeriumi avalduses.

Kui laev peatus, saadeti laeva inspekteerima helikopter Vene sõjaväelastega, seisis teates. Inspektsiooni järel lubati Sukru Okanil teekonda jätkata.

Izmailist on saanud peamine Ukraina põllumajanduskaupade ekspordikanal.

Moskva on alates Musta mere teraviljaleppest lahkumisest andnud lööke Ukraina Odessa oblasti sadamatele, mis etendasid võtmerolli Ukraina teravilja ekspordis.

Vene väed tapsid Hersonis seitse inimest, nende seas kaks last

Ukraina Hersoni oblastis sai pühapäeval Vene okupatsioonivägede rünnakus surma seitse inimest, nende seas kaks last, ütlesid ametnikud.

Ukraina presidendi kantselei juht Andri Jermak ütles, et Šõroka Balka külas külas sai surma neli inimest. Üks hukkunutest oli 23-päevane tüdruk ja teine tema 12-aastane vend.

Raskeid vigastusi saanud 12-aastane laps suri haiglas, ütles siseminister Ihor Klõmenko. "Šõroka Balka külas hukkus kogu perekond," lisas ta.

Klõmenko lisas, et Stanislavi külas sai surma kaks inimest ja üks vigastada. Küla sai tema sõnul rünnakus 12 korda pihta.

Mõlemad külad olid varem Venemaa okupatsiooni all, kuid Ukraina väed vabastasid need eelmise aasta novembris.

Peaprokurör: sõja tõttu on surnud 500 last

Ukraina peaprokuröri sõnul on venemaa agressioonisõja tagajärjel surnud 500 last. Haavata on saanud vähemalt 1097 last.

Kõige rohkem lapsi on vigastada saanud Ida-Ukrainas Donetskis, kuid ohvreid on olnud ka näiteks Harkivis, Hersonis, Kiievi oblastis, Zaporižžjas, Mõkolaivis ja Dnipropetrovskis.

Ukraina peaprokuratuur hoiatab, et sõja jätkudes lisandub alaealisi ohvreid



Uuring: Venemaa on hakanud Iraani droone järele tegema

Uuringufirma Conflict Armament Research (CAR) teatel on Venemaa hakanud tegema järele varasematel aastatel Iraanist ostetud droone ja kasutab neid Ukrainas.

CAR uuris kahe Ukraina kaguosas lahingus kasutatud drooni jäänukeid ja mõlemad klappisid Iraani droonidega Shahed-136. Samas sisaldasid need elektroonikaosi, mis ühtisid Venemaal toodetud seiredroonide omadega.

Shahedi droonid on olnud venelaste jaoks Ukrainas üks efektiivsemaid relvi. Näiteks 3. augustil ütles president Volodomõr Zelenski, et Venemaa saatis Ukraina suunas 2000 niisugust drooni.

Uuringufirma dokumenteeris üle saja komponendi rohkem kui 30 ainulaadses mudelis ning 22 ettevõtte kaubamärkidega seitsmest riigist, sealhulgas Venemaalt. Enamik komponente pärinesid Hiina, Šveitsi ja USA ettevõtetelt. Raporti hinnangul viitavad leiud sellele, et Venemaa on kasutusele võtnud Iraani droonide koopiad.

"Ligi aasta pärast esmakordset Iraanis toodetud mehitamata õhusõidukite kasutuselevõttu Ukrainas näitavad tõendid, et Vene Föderatsioon on alustanud sellest kodumaiste versioonide tootmist, mis on tähtis areng riigi mehitamata õhusõidukite võimekuses, et võimaldada edaspidigi toetumist ühekordselt kasutatavatele mehitamata õhusõidukitele," seisab aruandes.

Viimased meediakajastused on väitnud, et Venemaa üritab kodumaiseid versioone Shahedi-droonidest hakata tootma tuleva aasta alguses. CAR-i avastus viitab, et tootmine võib juba alanud olla.

Ukraina kindral teatas edust Tauria suunal

Ukraina relvajõud tegid uusi edusamme Tauria suunal ehk Hersoni oblastist Avdijivkani Donetski oblastis, kus kaitsjatel õnnestus teatud alad vaenlase käest tagasi vallutada ja üle 200 Vene sõjaväelase kahjutuks teha, vahendas portaal Unian.

Operatiiv-strateegilise väekoondise Tauria ülem brigaadikindral Oleksandr Tarnavskõi ütles, et Ukraina selle suuna suurtükiväeüksused täitsid päeva jooksul 1303 tuleülesannet.

"Tauria suund. Seal on tagasivallutatud alad. Kaitsevägi töötab," rõhutas ta.

Tarnavskõi sõnul kaotasid venelased päeva jooksul hukkunute, haavatute ja vangilangenutena 242 inimest (likvideeritud – 80, haavatud – 160, vangistatud kaks).

Lisaks suutsid Ukraina sõjaväelased hävitada seitse ühikut vaenlase sõjatehnikat – tanki, kaks soomusautot, suurtükisüsteemi ja miinipilduja, ühe auto ja ühe eritehnika ühiku. Samuti hävitati kolm vaenlase laskemoonaladu.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 560 sõdurit ja 12 tanki

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas pühapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 253 850 (võrdlus eelmise päevaga + 560);

- tankid 4298 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 8335 (+11);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 313 (+0);

- suurtükisüsteemid 5072 (+19);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 713 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 477 (+5);

- operatiivtaktikalised droonid 4204 (+3);

- tiibraketid 1379 (+0);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.