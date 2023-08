Donald Trumpi ähvardab Georgia osariigis seni neljas süüdistus

Vabariiklaste presidendikandidaat ja endine USA president Donald Trump on peale ametiaja lõppu saanud kolm ametlikku süüdistust. Trumpi ähvardab Georgia osariigis nüüd neljas süüdistus (indictment) seoses Trumpi katsetega "leida" valijaid osariigi valimiskaotuse ümberpööramiseks, kirjutasid The Telegraph ja CNN. Süüdistuse esitamist vaagib sel nädalal Atlantas vandekohus.

Peale Donald Trumpi kaalutakse süüdistuste esitamist veel tosinkonna inimese vastu. Sellele eelnes kaks ja pool aastat kestnud juurdlus. Enne kohtuistungit on Atlantas asuva kohtumaja julgeolekut tugevdatud.

Georgia juurdlust peetakse Trumpi jaoks üheks kõige raskemaks juriidiliseks väljakutseks. Juhul kui Donald Trumpile esitatakse uus süüdistus, siis kulutab kohtus käimine üsna palju Trumpi aega, mis muidu kuluks presidendikampaaniale.

Juurdluse keskmes on Trumpi telefonikõne tollasele Georgia osariigi ministrile Brad Raffenspergerile, mille käigus ta palus viimasel "leida" 11 780 häält, mis pööraks ta valimiskaotuse osariigis võiduks. Tollase napi Trumpi kaotuse sertifitseerisid nii osariigi kuberner Brian Kemp kui ka Raffensperger, kes mõlemad on ühes Trumpiga vabariiklased.

Nädalavahetusel teatas CNN, et Georgia prokuratuur on saanud enda valdusesse ka e-kirjad ja tekstsõnumid, mis seovad Trumpi õigusmeeskonna katsetega saada ligipääs tundlikule hääletustarkvarale otsides tõendeid valimispettusest. See omakorda pidi õigustama Joe Bideni võidu sertifitseerimise edasilükkamist.

Juurdluse Trumpi vastu Georgia osariigis algatas 2021. aastal Fultoni maakonna prokurör Fani Willis, kes kuulub Demokraatlikku erakonda.

Endisele USA presidendile Donald Trumpile on varem esitatud süüdistus oma kampaaniarahade väärkasutamises seoses vaikimisraha maksmisega pornonäitlejale Stormy Danielsile.

Samuti süüdistatakse Trumpi Floridas salastatud dokumentide hoiustamises, millega tegeleb eriprokurör Jack Smith. Peale selle on Trumpi suhtes esitatud süüdistus Washington DC-s süüdistatuna vandenõus takistada ametlikku asjaajamist, mis on samuti seotud Trumpi katsetega tühistada enda valimiskaotus.

Juhul kui Trump mõistetakse kasvõi ühes eelnimetatud kuriteos süüdi, siis ei saaks ta Florida osariigis hääletada, kuna osariigi valimisseaduse kohaselt ei saa süüdi mõistetud inimesed hääletada kuniks nende karistus või tingimisi vangistus on lõppenud.

Samas juhul kui Trump võidaks USA presidendivalimised 2024. aastal, siis saaks ta iseendale armu anda. Sama on lubanud teha ka mõned Trumpi vabariiklastest konkurendid eelvalimistel.