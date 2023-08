Stoicescu: Putin püüab sõjas vastu pidada kuni USA presidendivalimisteni

Venemaa liidri Vladimir Putini eesmärk on sõjas vastu pidada kuni tuleva aasta USA presidendivalimisteni, et siis vaadata, mis edasi saab, ütles riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu "Ukraina stuudios". Lootust sõja jätkamiseks annab tema hinnangul Putinile see, et lääs ei ole siiani olnud piisavalt karm.

Stoicescu rääkis saates, et Ukrainas käiva sõja kontekstis on väga tähtis verstapost järgmisel aastal toimuvad USA presidendivalimised.

"Ma näen, et Putini Venemaa ilmselgelt järgib seda eesmärki, et vastu pidada kuni USA presidendivalimisteni, et vaadata, mis siis saab, kes tuleb USA presidendiks," rääkis ta.

"See on selge, et Ukrainale antava sõjalise abi taga on USA ja Euroopa riigid teevad seda sama tänu sellele, et USA ka teeb. Kui USA langeks tagant ära, siis mina ei kujuta ette, kuidas Euroopa riigid annavad jätkuvalt Ukrainale sõjalist abi sellisel määral, et sellest piisaks Ukrainale. Nii et USA abi on absoluutselt võtmetähtsusega," lisas ta.

Stoicescu ütles, et ilmselt ootab Putin, et USA valimised võidaks riigi eelmine president Donald Trump.

"Kuigi ega me ka ei tea, mida Trumpilt oodata. Ta on on ju öelnud, et kui ta oleks praegu Joe Bideni asemel president, siis seda sõda poleks. Me ei tea, mida ta sellega mõtles, võib-olla ta mõtles, et ta oleks Ukraina Putinile kandikul pakkunud või mõne muu tehingu teinud, ei tea. Aga järgmine aasta kuni poolteist on kriitiline. Ja ma loodan, et Ukraina läbimurre maismaakoridoris nüüd toimub, sest siis jõuab see sõda otsustavasse faasi," rääkis Stoicescu.

Ukraina luure teatas esmaspäeval, et Venemaa valmistab nähtavasti ette uueks mobilisatsioonilaineks. Stoicescu tõdes, et Venemaal on sõja jätkumise korral inimesi võitlema vaja.

"Ilmselgelt neil on vaja sadu tuhandeid mehi ja näeme, et vanglatest võetakse koguni naisi rindele. Nii et seda biomassi – kui nii võib öelda, sest see on väga küüniline termin, aga kahjuks Venemaa puhul see kehtib – on neil ju vaja, ilma selleta nad ei saa," rääkis ta.

"Mis on kõige olulisemad aspektid, on see, et Putin tahab säilitada seda oma näilist stabiilsust ja normaalsust demonstreerimaks nii oma rahvale kui ka maailmale, et Putini režiim on kõigutamatu, et Venemaa peab vastu kõigele, Ukraina droonidele, lääne sanktsioonidele," lisas Stoicescu.

Putinile annab Stoicescu hinnangul lootust sõja jätkamiseks see, et lääne sanktsioonid ei ole olnud piisavalt karmid.

"Mis on kõige olulisem küsimus minu jaoks, et vaatamata sellele, et Putini peamine eesmärk ehk Ukraina alistamine ja läänele koha kättenäitamine ei ole täidetud ja jätame kõrvale selle, et Putin ei taha ilmselgelt kaotada – tema jaoks ka patiseis on kaotus, sellepärast ta ei olegi valmis läbirääkimisi pidama –, siis mis on see, mis annab Putini režiimile ja putinistidele Venemaal üldse lootust, et jätkata seda sõda. Miski peab neile ju lootust andma, kui nad näevad, et Ukraina ei anna lootust, ei anna alla, lääs ei lõpeta Ukraina toetamist. Ka selles mõttes pole mingit lootust, et me ükskord ütleksime, et aitab küll, me rohkem Ukrainat ei toeta. Mis see siis on?" rääkis Stoicescu.

"Ma arvan, et lootus on selles, et me ei ole piisavalt karmilt veel Venemaad kohelnud ja karmistanud, ka majanduse mõttes. Need sanktsioonid ja kõik sanktsioonidepaketid, kui vaatame tervikuna, on nagu Šveitsi juust, minu arvates. Võib-olla ma olen liiga kriitiline, aga see on minu arvamus. Neid auke püütakse siit-sealt kinni toppida. Aga me näeme, kuidas neid alles jäänud auke püütakse ära kasutada mitte ainult Venemaa, vaid ka lääne firmade poolt. Siin on palju, mille üle tasub järele mõelda," selgitas ta.

Tema sõnul ütleb lääs selgelt, et Venemaaga ei tohi koostööd teha, kuniks Venemaa sõja kaotab, aga teiselt poolt on ilmselge väärtus raha. "Nii see paraku toimibki. Venemaa on paljuski saanud hakkama mingisuguse asendusimpordi skeemidega ja kõige muuga," sõnas ta.