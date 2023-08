Sõja 541. päev: USA kiitis heaks hävitajate saatmise Ukrainasse

Oluline 18. augustil kell 21.34:

- Ukraina HUR: viimastel nädalatel on end vangi andnud 200 Vene sõdurit;

- Ukraina teatel ebaõnnestusid Vene väed Urožaine tagasivallutamises;

- Droonirünnaku ohu tõttu evakueeriti Moskva äripiirkonnast 2000 inimest;

- USA kiitis heaks hävitajate saatmise Ukrainasse Hollandist ja Taanist;

- Moskva ärilinnakut tabas taas droonirünnak;

- Leht: USA luure hinnangul ei saavuta Kiiev oma põhieesmärki ning Ukraina väed ei jõua Melitopolini;

- CNN: Ukraina kasutas Urožaine asula tagasi vallutamiseks kobarlaskemoona.

USA hinnangul on Venemaa sõjas kaotanud ligi 300 000 sõdurit

USA valitsusametnike hinnangul Vene väed sõjas Ukraina vastu kaotanud viga saanutena ligikaudu 170 000 kuni 180 000. Veel 120 000 on sõjas hukkunud. Ukraina sõduritest on hukkunud ligikaudu 70 000 ning viga saanud ligikaudu 100 000 kuni 120 000. Lähemalt ERR-i uudistes.

Ukraina teatel ebaõnnestusid Vene väed Urožaine tagasivallutamises

Vene väed ebaõnnestusid taas ürituses vallutada tagasi mõned päevad tagasi Ukraina vägede poolt vabastatud Urožaine linn Donetski oblastis, teatas Ukraina kindralstaap.

Kindralstaabi teatel jätkavad Ukraina väed ründetegevust Melitopoli ja Berdjanski suunal.

Viimase ööpäeva jooksul tegid Vene väed Ukraina vägede ja tsiviilalade vastu ühe raketirünnaku, 31 õhurünnakut ja 45 rünnakut mitmikraketiheitjatega. Rünnakutes oli ka hukkunuid, märkis kindralstaap.

Jermak: Ukraina rahuplaaniga on nüüdseks liitunud 63 riiki

Ukraina presidendi kantselei ülem Andri Jermak kinnitas Ukraina televisioonis, et nüüdseks on Ukraina välja pakutud rahuplaaniga liitunud kokku 63 riiki, vahendas Ukrainska Pravda. Jermaku sõnul toimus reedel kohtumine suursaadikutega, kus osalesid Albaania, Küprose, Malaisia, Moldvova, Matla, Sloveenia, Tai ja Vietnami esindajad, kes kinnitasid sellega liitumist.

Enerhodaris rünnati drooniga Vene okupante

Ukraina sõjaväeluure teatel korraldati okupeeritud Enerhodari linnas droonirünnak sealse ebaseadusliku politseijõu koosolekul osalenute vastu. Rünnakus sai väidetavalt viga Vene kolonel Tšesanov Pavlo Valerijovõtš.

In occupied #Energodar, there was an explosion in the building where the heads of the occupation police were meeting



As a result of the explosion, the so-called head of the city department, Colonel Pavel Chesanov of the Russian Interior Ministry, his "deputy" in charge of… pic.twitter.com/yVHZXgxRNz — NEXTA (@nexta_tv) August 18, 2023

Ukraina HUR: viimastel nädalatel on end vangi andnud 200 Vene sõdurit

Ukraina sõjaväeluure (HUR) esindaja Andri Jusovi väitel on viimastel nädalatel üha rohkem Vene sõdureid end vangi andnud – kokku üle 200 inimese, vahendas Interfax-Ukraina.

Droonirünnaku ohu tõttu evakueeriti Moskva äripiirkonnast 2000 inimest

Venemaa pealinnas Moskvas evakueeriti ärilinnakust 2000 inimest peale droonirünnaku ohu teadet. Samuti evakueeritakse inimest VTB Arena Plaza kaubanduskeskusest.

У центрі Москви тривожно. На вулиці біля "Москва-сіті" тисячі людей, а також пожежні машини. Усе це через дзвінок про те, що летить безпілотник. відео з Telegram-каналу SHOT pic.twitter.com/JdcdgKxCw7 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 18, 2023

Kohalikud päästeteenistused teatasid hiljem, et info droonirünnaku kohta polnud kinnitust saanud ning ühtegi eriolukorda ei registreeritud.

Venemaa väitel toodi Kurski oblastis taevast alla Ukraina droon

Kurski oblasti kuberneri Roman Starovoiti väitel toodi reedel Kurski oblastis elektroonilise sõjapidamise meetoditega alla Ukraina droon, vahendas Interfax.

USA kiitis heaks hävitajate saatmise Ukrainasse Hollandist ja Taanist

Ühendriigid kiitsid heaks hävitajate F-16 saatmise Taanist ja Hollandist Ukrainasse, teatasid reedel uudisteagentuurid Reuters ja UNIAN. Hävitajad saadetakse kohe pärast piloodikoolituse läbimist.

Reutersi andmetel on USA Taanile ja Hollandile ametlikult kinnitanud, et kiirendavad kõigi nende lennukite Ukrainale üleandmiseks vajalike formaalsuste kinnitamist niipea, kui Ukraina pilootide väljaõpe on lõppenud. Taani ja Holland on hiljuti selliseid tagatisi taotlenud.

Üks tundmatuks jääda soovinud Ühendriikide riigiametnik ütles Reutersile, et USA välisminister Anthony Blinken saatis Taani ja Hollandi võimudele kinnitused, et riikide vastavad taotlused rahuldatakse.

"Kirjutan, et väljendada USA täielikku toetust nii hävitajate F-16 üleviimisel Ukrainasse ja ka Ukraina pilootide koolitamisele kvalifitseeritud F-16 instruktorite poolt," ütles Blinken kirjas.

Lisaks toonitas USA välisminister, et hävitajate F-16 üleandmine võimaldab Ukrainal uutest võimekustest täit kasu saada niipea, kui esimene pilootide rühm on oma väljaõppe lõpetanud.

Taani ja Holland kinnitasid F-16 hävituslennukite saatmist Ukrainale

Taani välisminister Lars Løkke Rasmussen kinnitas Taani TV2-le, et USA otsus lubada F-16 hävitajate saatmine Ukrainale tuleneb Taani kuningriigi palvest. Rasmussen kinnitas, et on ses osas suhelnud ka USA välisministri Antony Blinkeniga.

Siiani pole selge kui mitu hävituslennukit on kavas ukrainlastele anda ning millal Ukraina õhuvägi saab need kasutusele võtta.

Hollandi välisminister Wopke Hoekstra nimetas seda Ukraina jaoks märgiliseks sammuks oma inimeste ja riigi kaitsel.

This marks a major milestone for #Ukraine to defend its people and its country. 2/2 — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) August 17, 2023

Venemaa tegi Zaporižžjale raketirünnaku

Vene relvajõud tegid reedel Zaporižžjale linnale raketirünnaku. Plahvatustest teatas ka kohalik Suspilne korrespondent.

Venemaa mobiliseerib iga kuu 20 000 inimest

Ukraina sõjaväeluure esindaja Andri Jusov ütles meediabriifil, et Ukraina luure hinnangul mobiliseerivad Vene võimud iga kuu ligikaudu 20 000 inimest.

Jusov meenutas, et Moskva linnapea teatas Sergei Sobjanin teatas hiljuti, et Moskvast on mobiliseeritud 45 000 meest. Veel hiljuti teatas Sobjanin 35 000 mehe mobiliseerimisest Venemaa pealinnast, seega on paari kuuga lisandunud 10 000 meest, vahendas Ukrinform.

Andri Jusovi sõnul mobilisatsioon Vene oligarhide lapsi ei puuduta. Samas mobiliseeritakse eelkõige neid, kes on hiljuti saanud Vene passi. Jusov rõhutas, et ainus viis Vene sõduritel ellu jääda on ukrainlastele vabatahtlikult alla anda.

Moskva ärilinnakut tabas taas droonirünnak

Venemaa pealinna Moskvat tabas reede varahommikul taas droonirünnak. Moskva linnapea Sergei Sobjanin väitis, et õhutõrje lasi alla drooni, mille rusud kukkusid ärilinnakusse. Venemaa kaitseministeerium süüdistas Ukrainat uues droonirünnakus, vahendas Ukrainska Pravda.

"Täna öösel hävitasid õhutõrjejõud Moskvasse tungimise katsel drooni. Drooni rusud langesid Expo keskuse alale ega põhjustanud hoonele olulist kahju. Ohvreid ei ole," väitis Sobjanin.

Another day, another drone strike on Moscow. The unthinkable has become routine. pic.twitter.com/9wC6W41IBh — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) August 18, 2023

Leht: USA luure hinnangul ei saavuta Kiiev oma põhieesmärki ning Ukraina väed ei jõua Melitopolini

USA luure hinnangul ei suuda Ukraina väed jõuda Melitopoli linnani, ega lõigata ära Venemaa ühendusteed Krimmiga, väitsid asjaga kursis olevad allikad ajalehele The Washington Post.

Melitopol asub Zaporižžjast lõunas Aasovi mere kaldal. Praegu toimuvad ägedad lahingud Robotõne ümbruses, mis asub Zaporižžja oblasti rindelõigul. Robotõne asub Melitopolist enam kui 70 kilomeetri kaugusel.

CNN: Ukraina kasutas Urožaine asula tagasi vallutamiseks kobarlaskemoona

Telekanali CNN allikate teatel kasutas Ukraina Urožaine asula tagasi vallutamiseks kobarlaskemoona. Ukraina väed vabastasid Urožaine 16. augustil. CNN-i teatel võis laskemoon olla pärit USA-st. Üks asjaga kursis olev Ukraina ohvitser ütles, et Vene väed kandsid Urožaines suuri kaotusi. Ohvitser siiski ei kommenteerinud kobarlaskemoona võimalikku kasutamist Urožaines.

Ukraina sõjaväelased Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Peter Druk

Venemaa pommitas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas neljapäeval Sumõ oblastis asuvat kuut asulat. Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 460 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 256 510 (võrdlus eelmise päevaga + 460);

- tankid 4332 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 8410 (+12);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 316 (+2);

- suurtükisüsteemid 5193 (+24);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 714 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 486 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 4276 (+4);

- tiibraketid 1406 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 7658 (+17);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 783 (+10).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.