EL-i gaasihoidlad on üle 90 protsendi täis

Täpsemalt jõudsid EL-i gaasihoidlad neljapäeval 90,07 protsendi täitumuseni. Seaduses on ette nähtud, et Brüssel peab ületama 90 protsendi piiri novembris, vahendas Politico.

Euroopa Komisjoni energiavolinik Kadri Simson ütles, et EL suutis täita gaasihoidlad enne tähtaega ning see aitab lähikuude jooksul turgu veelgi stabiliseerida. Tema sõnul on EL-i energiaturg palju stabiilsem kui eelmisel aastal. Simson siiski ütles, et turg on endiselt tundlik ning komisjon jätkab olukorra jälgimist, kuna ilm läheb külmemaks.

Hollandi gaasibörsi TTF-i järgmise kuu tulevikutehingute hind oli reedel umbes 37 eurot megavatt-tunni eest. 2022. aasta augustil ulatus gaasi hind aga 350 euroni megavatt-tunni eest. Venemaa alustas sõjalist tegevust Ukrainas 2022. aasta veebruaris. Enne sõda oli gaasi hind 20 euro ringis.

Euroopa gaasist 40 protsenti pärines varem Venemaalt. Ukraina sõja tõttu ostab EL nüüd rohkem veeldatud maagaasi. Samuti vähendas EL gaasi tarbimist. Tänavu pärines vaid 8,4 protsenti gaasist Venemaalt.

Analüütikud eeldavad, et see võib olla viimane talv, mil gaasipuudus võib tekitada tõsiseid probleeme. Katar ja USA suurendavad veeldatud maagaasi tootmist, suurenenud tootmisvõimsus jõuab võrku 2024. aasta keskel.

Mitmed Kesk-Euroopa riigid, nagu Austria, sõltuvad siiski endiselt Vene gaasist. See gaas jõuab Euroopasse läbi torujuhtmete, mis kulgevad läbi Ukraina. Kiiev aga suure tõenäosusega Vene gaasi Euroopasse saatmise lepingut ei pikenda. See leping saab läbi järgmise aasta lõpus.