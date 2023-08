Ratas lubas osaleda Reinsalu kokku kutsutaval parteijuhtide nõupidamisel

"Kindlasti ma toetan erakonna esimeeste kohtumist selles poliitilises tupikseisus, kus me oleme. Iseasi on, millal täpselt see kohtumine on ja kuidas esimeestele sobib," ütles Ratas teisipäeval ERR-ile.

Isamaa esimees Reinsalu tegi teisipäeval avalduse, milles leidis, et suvel toimunud riigikogu fraktsioonijuhtide arutelu parlamendi sügisese töökorralduse üle ei olnud tulemuslik ning kutsus erakondade esimehi vastasseisu lahendamiseks järgmisel nädalal kohtuma.

Ratas rääkis usutluses ERR-ile, et riigikogu spiikri, Eesti 200 esimehe, Lauri Hussari korduvalt kokku kutsutud riigikogu vanematekogu ei ole seni ummikseisule lahendust leidnud.

Ratas tõdes ka, et Hussar pole hoolimata juttudest erakonnajuhtide nõupidamine korraldada, seda siiani teinud: "Viimati me arutasime seda enne arvamusfestivali ja siis riigikogu esimees ütles, et ta arvamusfestivali ajal proovib erakonnaesimeestega rääkida, et millal selline kohtumine võiks toimuda. No seda vestlust seal vähemalt minu osalusel ei toimunud, ma ei tea, kas see üldse toimus."

Keskerakond nõustuks osa arupärimisi tagasi võtma

Ratas ütles ka, et Keskerakond oleks valmis vastutulekuna koalitsioonile tagasi võtma neid arupärimisi valitsusliikmetele, mis on sisult samad ja esitatud mitmele ministrile.

Samas sooviks tema juhitav erakond, et majanduslanguse ja inimeste toimetuleku halvenemise ajal ei muudaks valitsus vaesemate inimeste olukorda maksutõusudega veelgi halvemaks ning teisalt valmistuks energia- ja küttehindade tõusmisel uuesti elanikke toetama nagu see toimus kahel viimasel talvel.

Ratas avaldas ka lootust, et automaksu ei tule või vähemalt leiab koalitsioon selle kehtestamise suhtes opositsiooniga kompromissi: "Sellised sammud, kus ei küsitud tegelikult valijate käest mandaati ja neid tehakse - selliste sammude puhul peab koalitsioon mitte ainult tehniliselt leidma kompromissi, vaid ka sisulise poole pealt. /---/ See tähendaks kindlasti selle teema opositsiooniga arutamist."

Samas hoidus Ratas omalt poolt väga tugevate tingimuste seadmisest. "Kui kõik kuus erakonda tulevad sinna selgelt betoonplaatidesse raiutud nõudmistega, siis see riigikogu ei liigu sentimeetrit ka paigast," ütles ta.

Reinsalu: vastasseis nõuab esimeeste otsust

Reinsalu ütles oma pöördumises, et praegune vastasseis on põhimõtteline ning seetõttu peab arutelu selle võimalikuks ületamiseks toimuma poliitilisel ehk erakondade esimeeste tasemel.

"Sellekohased varasemad ettepanekud on jäänud ebamääraseks. Teen sellest johtuvalt konkreetse ettepaneku koguneda erakonna esimeeste tasemel poliitilise vastasseisu arutamiseks järgmisel nädalal. Pakun indikatiivse aja 29. augustil kell 12. Sisulise valmisoleku korral asju arutada saame leida sobiva aja," kirjutas Reinsalu.

Samas ei saaks 29. augustil toimuval kohtumisel osaleda suurima opositsioonijõu, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Martin Helme, kuna ERR-ile teadaolevalt viibib ta sel ajal välismaal.

Riigikogu sügisistungjärk algab esmaspäeval, 11. septembril.