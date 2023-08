Moskvat tabas taas droonirünnak

Venemaa õhutõrje laskis Moskva oblasti kohal alla kaks drooni ja kolmas tabas Moskva ärikeskuses pooleliolevat kõrghoonet, teatas kolmapäeval Moskva linnapea Sergei Sobjanin. Rahvusvaheline sõjauuringute keskus (ISW) kirjutab, et Ukraina väed jätkavad Robotõne ümbruses edusammude tegemist.

Oluline 23. augustil kell 5.55:

Sobjanini sõnul tabas Venemaa pealinna taas Ukraina droonirünnak

Venemaa õhutõrje laskis Moskva oblasti kohal alla kaks drooni ja kolmas tabas Moskva ärikeskuses pooleliolevat kõrghoonet, teatas kolmapäeval Moskva linnapea Sergei Sobjanin.

"Täna õhtul tulistas õhutõrje Moskva oblasti Možaiski rajooni kohal alla drooni. Teine mehitamata lennumasin tabas linnas ehitatavat hoonet," teatas Sobjanin.

Sobjanin lisas, et kaitseministeeriumi teatel olevat üks droon alla tulistatud Moskva oblasti Himki piirkonnas.

Ukraina droonirünnakud Venemaaa territooriumi sügavusse on viimasel ajal sagenenud.

Üks ärikeskuses ehitatav hoone sai "väiksemat kahju", kirjutas riiklik uudisteagentuur TASS.

Lennuliiklus Moskva Vnukovo, Šeremetjevo ja Domodedovo lennujaamades oli peatatud, viitas TASS lennuteenistustele.

USA: Ukraina sõda ei ole patiseisus

USA kõrge ametnik ütles teisipäeval, et hoolimata murest Ukraina vastupealetungi aeglase edenemise pärast ei ole sõda patiseisus.

"Ei, meie hinnangul ei ole konflikt patiseisus," ütles Valge Maja riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan vastuseks ajakirjaniku küsimusele.

Sullivan nimetas olukorda "dünaamiliseks", kus nii Venemaa kui ka Ukraina väed on samaaegselt kaitses kui pealetungil, olenevalt paigast pikal rindejoonel.

"Venemaa ründab paiguti tulevikus ja ründab ka praegu. Aga loomulikult ründab ka Ukraina, Ukraina on saavutanud samuti edu, eriti lõunas," ütles Sullivan.

Sullivan kirjeldas Ukraina vasturünnakut kui metoodilist ja pidevat kohanemist väljakutsetega, lisades, et Kiievi kindralid peavad lisaks võitlema "jätkusuutlikult", et suuta Venemaa vägesid pikemas vaates survestada.

"Ma ei saa asjadest edasi rutata ja ennustada, kuidas asjad selle sõja käigus arenevad. Kuid me jätkame Ukraina toetamist tema vastupealetungis," lisas Sullivan.

ISW: Ukraina väed liiguvad edasi Robotõne ümbruses

Rahvusvaheline sõjauuringute keskus (ISW) kirjutab, et Ukraina väed jätkavad Robotõne ümbruses edusammude tegemist. 21. ja 22. augustil avaldatud geolokeeritud videote kohaselt tungisid Ukraina väed edasi Robotõne kaguosas. Suurem osa Vene sõjablogijatest tunnistab, et Ukraina väed kontrollivad vähemalt Robotõne põhjaosa. Blogijad väidavad, et küla lõunaosas asuvad endiselt Vene väed.

Ida-Ukrainas sai Venemaa suurtükirünnakutes surma kolm inimest

Vene suurtükivägi pommitas teisipäeva hilisõhtul kaht küla Ida-Ukrainas Lõmani linna lähedal, tappes kolm ja haavates kaht inimest, teatasid võimud.

"Torskes sai surma kolm ja haavata üks, Zakitnes sai haavata veel üks tsiviilisik," teatas Donetski oblasti juht Pavlo Kõrõlenko.

Venemaa pommitas taas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas teisipäeval Sumõ oblastis asuvat seitset asulat. Vigastada sai neli inimest. Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid, vahendas The Kyiv Independent.