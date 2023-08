USA-s toimus ilma Trumpita esimene vabariiklaste presidendidebatt

Trump ütles hiljuti, et jätab vabariiklaste presidendidebatid eelvalimistel vahele. Kolmapäeval toimus siiski vabariiklaste kandidaatide esimene valimisdebatt. Partei valib presidendikandidaadi eelvalimistel järgmise aasta esimeses pooles.

Debatis osalesid Florida kuberner Ron DeSantis, endine ÜRO suursaadik Nikki Haley, eelmine New Jersey kuberner Chris Christie, endine asepresident Mike Pence, ettevõtja Vivek Ramaswamy, Põhja-Dakota kuberner Doug Burgum, endine Arkansase osariigi kuberner Asa Hutchinson ja Lõuna-Carolina osariigi senaator Tim Scott.

Kandidaadid arutasid majandusküsimuste, inimeste toimetuleku, julgeoleku ja välispoliitika üle. Debatis puudutati ka Ukraina sõjaga seotud teemasid ning see tõi välja sügavad erimeelsused vabariiklaste partei sees, vahendas The Wall Street Journal.

Mõned kandidaadid leiavad, et USA jaoks pole strateegiliselt tähtis kaitsta Ukrainat Venemaa vastu. Teised leiavad, et USA peab jätkama Ukraina toetamist.

"Venemaa võit, see on Hiina võit. Peame teadma, et Ukraina on meie jaoks esimene kaitseliin," märkis Haley.

DeSantis ja Ramaswamy leidsid, et USA peaks suunama rohkem ressursse kodumaale või vähemalt Hiina vastu.

"Me peaks kasutama neid samu sõjalisi ressursse ja suunama need meie lõunapiirile, et takistada sissetungi USA-sse. Ukraina pole USA jaoks prioriteet," rääkis Ramaswamy.

Haley ütles, et Ramaswamy ei tea välispoliitikast mitte midagi. "Ta tahab anda Ukraina Venemaale, ta tahab lasta Hiina Taiwanile, ta tahab lõpetada Iisraeli toetamise," ütles Haley

Ramaswamy kritiseeris veel Christie't ja Pence'i, kuna nad külastasid Ukrainat. Christie ja Pence kritiseerisid samas Ramaswamy hoiakut Ukraina suhtes.

"Nad on inimeste silmad välja torganud, kõrvad maha lõiganud, vägistanud inimesi. See on Vladimir Putin, keda Donald Trump nimetas geeniuseks ning kui me sellele tapmisele vastu ei seisa, oleme järgmised," ütles Christie.

Pence ütles samuti, et Ukraina abistamine on USA jaoks ülioluline.

Ajaleht The Wall Street Journal tõi välja, et peaaegu iga kandidaat toetas ideed saata sõjaväelased USA lõunapiirile. DeSantis lubas, et saadaks väed üle piiri, et USA saaks siis Mehhikos võidelda narkokartellide vastu.

Kandidaadid kritiseerisid ka Joe Bideni administratsiooni energiapoliitikat. "Me peame autokütuse hindasid langetama," ütles DeSantis.

Burgum leidis samuti, et ameeriklased maksavad praegu energia eest liiga palju raha. Ramaswamy leidis, et USA peab kasutama rohkem fossiilkütuseid ja rajama juurde tuumajaamu.

Haley leidis, et "USA tuleb päästa".

"Ma tugevdan meie majandust ja viin inflatsiooni alla. Kindlustame oma piirid ja hoolitseme selle eest, et meil oleks tugev riiklik julgeolek," ütles Haley.

Kõik kaheksa kandidaati kinnitasid, et nad on abortide vastu. Haley leidis siiski, et abordi küsimuses on vaja konsensust.

USA presidendivalimised toimuvad järgmise aasta novembris.