Metaprint on Ukraina sõja algusest müünud Vene turule materjale 30 miljoni euro eest

Sõja algusest on möödas juba 1,5 aastat. Meedias on kõlanud vastakad väited: ühelt poolt, et Metaprint on kaupa Venemaale ainult viinud, mitte toonud, ja teisalt, et Stark Logistics on ainult kaupa Venemaalt siia toonud. Mis suundades need kaubad tegelikult liikusid?

Sõja puhkemise hetkel oli Metaprint lahti olev krediidiportfell ligi miljard rubla (praegu pea 10 miljonit eurot – toim.). Tarnete kohesel peatamisel lepingupartneritele oleks järgnenud lepingupartnerite võla teenindamise kohene peatumine. Ehk me oleksime jätnud Vene majandusse kingitusena sellise koguse kapitali. Selle asemel otsustasime realiseerida äärmiselt keerulise debitoorse võlgnevuse juhtimise plaani, kus vähenevate tarnetega siiski hoida kliente jätkuvalt meile maksmas. Selline strateegia oli toonud meid tänaseks olukorda, kus meil õnnestus Eestisse tagasi tuua 2/3 välja antud krediidi massist. Hetkel toimuva taustal ilmselt see strateegia on muutumas kasutuskõlbmatuks.

Selle strateegia rakendamisel leppisime ühiselt Starkiga kokku, et kõik autod tuuakse tühjalt tagasi, potentsiaalsetele Vene klientidele teenuseid ei pakuta. Loomulikult oli tühjade autode tagasi toomine rahaliselt kahjulik, kuid muid võimalusi meil ei olnud.

Palju on Metaprint alates Ukraina sõja puhkemisest Venemaal aetud äri pealt nüüdseks teeninud?

Kui pidada teenimise all silmas müügikäivet, siis 24. veebruarist kuni 24. augustini 2023 on Vene turule meie süsteemi ettevõttele müüdud materjale 29 817 709 euro eest.

Kas Metaprintil on Venemaal veel logistikapartnereid peale Stark Logisticsi?

Metaprint on Venemaal äri teinud juba eelmise sajandi 90-ndatel, mistõttu on mõistlik eeldada, et erinevaid logistikapartnereid võib olla kümneid. Kui peetakse silmas vedusid alates 24. veebruarist 2022, siis olen mõlema ettevõtte omanikuna püüdnud suunata 100 protsenti vedusid enda ettevõttele. Kas kõik veod õnnestus teha Starkil, ma tõesti ei oska ütelda, kuna ma ei tegele nende teemadega operatiivtasandil.

Mis valdkonnas tegutseb ja millega täpsemalt tegeleb teie Peterburi partner Aeroprom?

Aeroprom on Metaprinti süsteemi ettevõte, mis tegeleb Venemaal Peterburi linnas Krasnoe Selo linnaosas aerosoolpakendite tootmisega. Täpsemalt öeldes nende kokku panemisega. Vajalik sisendtooraine tuli süsteemi teistelt ettevõtetelt. Valmistoodang müüdi edasi süsteemi kommertsettevõttele Metaprint, kes hoidis lõppkliendi lepinguid.

Kas legeerimata tehasest valge pleki lehed, mida olete vedanud, on sanktsioonides alt vabad?

Sisuliselt on õigem kasutada mõistet elektrolüütliselt tinatatud plekk, ehk pakenditeras. Antud materjaligrupp lisati sanktsioonide paketti alates 27. märtsist 2023, meie viimane lähetus oli 23. märtsil.

Eelmise aasta kevadel ütlesite Äripäevale, et teie Venemaa tehas on põhimõtteliselt kinni pandud ja seal jäävad alles mõned töötajad, kes varadel silma peal hoiavad. Kas seal tehases praegu siiski käib tootmine ja kui palju on seal töötajaid?

Hetkel on meil jäänud Venemaa struktuuridesse tööle ligi 40 inimest. See arv sisaldab nii tehnilisi kui ka administratiivpersonali.

Milline täpselt on teie roll Stark Logisticsis? Kas osanikuna saate ise otsustada, kuhu vedusid tehakse?

Stark Logisticsi suurima aktsionäri ja nõukogu esimehena olen võtnud enda kanda ettevõtte likviidsuse tagamise, märkimisväärse veoportfelli garanteerimise pakkudes nii tooraine kui ka valmistoodangu vedusid. Mitte alati, kõikidel suundadel ei teeni Stark Metaprindi veolepinguid. Võidab siiski konkreetse suuna parima väärtuspakkumisega vedaja.

(Äripäeva küsimus): Kui Stark Logistics lõpetab veod ära, kas see tähendab siis, et Metaprindi tegevus Venemaal lõpeb täielikult ära?

Meil oli lootus, et me suudame Venemaalt koju tuua strateegiliselt olulise massi välja antud krediiti, kui me jätkame 2023. a. 3 kv. lõpuni materjalivooga. Hetkel olles sattunud ka Venemaa uudistekanalitesse ja võimude fookusesse, ei oska ma prognoosida meie võimalusi oma tegevust lõpetada selliselt, et sellega ei kaasneks Venemaa tehase juhtkonna represseerimist võimude poolt.

(Äripäeva küsimus): Kui palju te Stark Logisticsis omavahel arutanud olete, et Arvo Halliku seos peaministriga võib tekitada avalikkuses skandaali?

Me oleme kokku leppinud, et käitume alati oma tegevuses ausalt, oma nime ja näoga. Muidugi oli see meie vaates risk, et Arvo (Hallik) oli otsustanud abielluda võimeka naisterahvaga, kes on võimeline kandma riigijuhi vastutust. Tõenäosus otsitud skandaalideks oli keskmisest suurem. Täpsemalt ei ole kohane oodata siin minu kommentaari.

(Postimehe küsimus): Kui tootmismahtude jms langus sõja järel oli suuresti tingitud ka välistest faktoritest (sanktsioonid jms), siis kas ja mida te ise omal initsiatiivil olete teinud, et Venemaal tootmine ja äritegevus täiesti ära lõpetada?

Sõja puhkemise esimesel nädalal lõpetasime meile kuuluvas Staroe Verevo tööstuspargis uue tehase ehituse. Rohtu jäi kasvama rajatud asfalteeritud juurdepääsuteed koos kõnniteede ja tänavavalgustusega. Ligi 800 vundamendi betoonvaia turritavad maapinnast välja. Lisaks kõik paigaldatud kommunikatsioonid. Lõpetasime korrektselt kõik lepingud ja kandsime sellega märkimisväärset kahju. Oleme oodanud kuid erikomisjoni otsust, et saada kooskõlastus Moskva oblastis oleva tehasele mõeldud maatüki müügile. Positiivset vastust pole tulnud ja ilmselt ka enam ei tule.

(Eesti Ekspressi küsimus): Kas Arvo Hallik oli Stark Logisticsi Venemaa-suunalise äriga kursis?

Arvo Halliku strateegiline tugevus on finantsarvestus, M&A tehingud, mistõttu tema väärtuspakkumine veotegevuse korraldamisel on tagasihoidlik. Selle väljakutse raskus lasus Kristjan Kraagi õlgadel. Loomulikult omaniku ja nõukogu liikmena talle raporteeriti üldiseid mõõdikuid.

Peaminister Kaja Kallase abikaasa Arvo Halliku osalusega ettevõte Stark Logistics korraldab muu hulgas firma enamusomaniku Martti Lemendiku teise äri AS-i Metaprint Venemaa veoseid ning mullu ulatus Metaprindi käive 99,7 miljoni euroni.

Kaja Kallas ütles neljapäeval, et sai oma abikaasa Arvo Halliku ja tema äripartneri tegevuse kohta Venemaal teada esmaspäeval ning midagi varjata tal sellel teemal ei ole.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et Metaprint tarnis Venemaale tooret, millest seal valmistati Euroopa Liidu sanktsioonide all olevaid tooteid.

"Kõneletud on Venemaal asuva tehase tegevuse lõpetamisest. Samas tehase käive 2022 aastal kasvas ning ulatus 1,8 miljardi rublani," märkis Reinsalu neljapäeva pärastlõunal tehtud avalduses.