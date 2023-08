Pevkuri sõnul on Kallase selgitused piisavad, võimupartnerid ootavad lisaselgitusi

President Alar Karis ütles neljapäeva hommikul antud intervjuus ERR-ile, et peaministri ülesanne on antud olukorras ühiskonnale põhjalikumaid selgitusi anda.

Kaja Kallase erakonnakaaslane, kaitseminister Hanno Pevkur leidis, et peaministri neljapäeva hommikul valitsusele antud selgitused on piisavad, et teema lõpetatuks lugeda.

"Kaja Kallas on teinud peaministrina väga head tööd ja kindlasti teeb seda ka edaspidi. Ta on andnud piisavad selgitused, nii avalikkusele kui, mis on äärmiselt oluline, ka valitsuse liikmetele. Täna hommikul me valitsuse istungil selgitused saime, ühelgi valitsuse liikmel rohkem küsimusi ei olnud," lausus Pevkur.

Koalitsioonipartneri Eesti 200 esindaja, välisminister Margus Tsahkna ütles, et usaldab Kaja Kallast täielikult, samas ootab siiski täiendavaid selgitusi kõigilt asjasse segatud pooltelt.

"Ma arvan et täna on vara võtta mingeid seisukohti. Mina usun Kaja Kallast 100-protsendiselt ja ma olen näinud ja temaga koos seisnud nende väärtuste eest, mis aitab Vene agressiooni lõpetada, siin ei ole mitte ühtegi kahtlust," ütles Tsahkna.

"Mina ootan selgitusi, kui tulevad uued asjaolud, see tuleb selgeks teha. Teine pool on see, et igasugune äriajamine täna Venemaaga, kes on agressorriik, kes viib läbi genotsiidi on moraalselt vale," lisas ta.

Ka sotsiaaldemokraat, siseminister Lauri Läänemets ootab, et asjasse segatud firmad võimalikult kiiresti oma tegevuse kohta avalikkusele infot annaksid.

"Ettevõtjatel endal oleks nende huvides, kui nad selgitaksid avalikkusele ära, mida nad täpselt teevad, siis on nii peaministril, Reformierakonnal kui ka kõigil teistel oluliselt parem ja adekvaatsem hinnang sellele olukorrale anda. Mida kauem see kõik vindub, seda rohkem Eesti ja peaministri usaldusväärsus kannatab," lausus Läänemets.

Henn Põlluaas EKRE-st leidis, et kahju, mis Kallase abikaasa firma Eesti mainele on teinud, eeldaks peaministri tagasiastumist.

"Tegemist on äärmiselt häbiväärse skandaaliga. Kui peaminister käib ringi, presenteerib ennast suure Ukraina sõbrana, nõuab kogu kaubavahetuse ja äritegemisega Venemaale lõpu tegemist, ja siis poolteist aastat takistamatult tema enda abikaasa firma tegeleb sellega, justkui see ei puudutakski meie peaministrit," lausus Põlluaas.

"See kahjustab äärmiselt tugevalt Eesti mainet, meie tõsiseltvõetavust, ja ma leian, et sellises olukorras ei jää peaministril muud üle, kui ta peab lihtsalt tagasi astuma," lisas ta.