Svet: trammiga ei saa Tallinnas lennujaama veel vähemalt kaks aastat

Kui linnas sõitmas on tramme praegu näha üsna vähe, siis laupäeval olid paljud linlased neid Koplisse vaatama tulnud. Septembrist hakkavad uuesti sõitma küll trammiliinid 2 ja 4, kuid lennujaama trammiga veel nii pea ei saa, ütles Tallinna abilinna Vladimir Svet, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Sellel suvel meile saabus teadmine, et Rail Baltic soovib sulgeda rohkem kui kaheks aastaks trammitunnelid, sest muudmoodi nad ehitada ei saa. Vähemalt niimoodi nad räägivad," ütles Svet.

Et inimestel oleks võimalik siiski Ülemistele ja lennujaama pääseda, on Tallinna linnatranspordi juhi Kaido Padari sõnul ümberkorraldatud olemasolevat ühistranspordiliiklust.



"Me oleme täna tihendanud bussiliine nr 2 ja 15. Ka tramm toob majaka peatusesse, sealt on vaja natukene jala minna," ütles Padar.

Svet sõnas, et lennujaamani viiva trammiliini kiiremaks valmimiseks oleks ainus variant see, et Rail Baltic lõpetab enda tööd varem.

"Need graafikud, mida meile on praegu jaganud Rail Baltic, ütlevad seda, et tramm ei saaks sinna sõita kuni 2025. aasta lõpuni," sõnas Svet.

Kui ehitustööd kõrvale jätta, on Kaido Padari sõnul linna trammipark heas seisus.



"Üldine seisund on hea, aga ootame loomulikult 23 uut PESA trammi (Poola firma PESA - toim.) järgmise aasta suvest alates liinile. Ja kui võtta laiemalt, siis kui Tallinna linn kui finantseerija leiab veel seitsmeks trammiks raha, siis järgmiseks kümneks aastaks TLT ühtegi uut trammi juurde ei vaja," rääkis Padar.