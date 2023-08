Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas esmaspäeva varahommikul, et Venemaa õhutõrje tulistas alla drooni, mis liikus Moskva suunas. Venemaa kaitseministeerium teatas, et ööl vastu esmaspäeva tulistas õhutõrje alla kaks Brjanski oblasti suunas lennanud drooni.

Oluline esmaspäeval, 28. augustil kell 5.50:

- Moskva teatas Ukraina droonide rünnakust;

- Zelenski sõnul ei pruugi kõik sõda Venemaa pinnal toetada;

- Venelased hõivavad okupeeritud aladel eluasemeid.

Moskva teatas Ukraina droonide rünnakust

Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas esmaspäeva varahommikul, et Venemaa õhutõrje tulistas alla drooni, mis liikus Moskva suunas. Venemaa kaitseministeerium teatas, et ööl vastu esmaspäeva tulistas õhutõrje alla kaks Brjanski oblasti suunas lennanud drooni.

Kaks Moskva lennujaama Domodedovo ja Vnukovo, peatasid ööl vastu esmaspäeva ajutiselt lennud, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukrainska Pravda teatas, et ööl vastu esmaspäeva käivitusid ka Ukrainas õhuhäiresireenid. Õhurünnaku ohust teatati Dnipropetrovskis, Hersonis, Zaporižžjas ja Odessas.

Zelenski sõnul ei pruugi kõik sõda Venemaa pinnal toetada

Kõik Ukraina liitlased ei pruugi enam riiki toetada, kui see viiks sõjaväe Venemaa territooriumile, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi pühapäevases usutluses.

Zelenskilt küsiti intervjuus, kas sõda tuleks viia Venemaa pinnale. Ukraina liider ütles, et tema hinnangul on suur oht, et Ukraina jääb sellise lahendusega üksi.

Erinevad rünnakud Venemaa poolel on viimasel ajal samas sagenenud ja Moskva on süüdistanud Kiievit. Ukraina pole rünnakute korraldamist tunnistanud.

Zelenski sõnul on olulisi riike, mis võiksid oma toetuse Ukrainalt ära võtta, kui Venemaale saadetakse sõdurid. Zelenski kõnealuseid riike konkreetselt ei nimetanud.

Väljaanne Guardian kirjutas päev varem, et Ukraina relvajõudude ülem Valeri Zalužnõi pidas 11 päeva tagasi salajases paigas Poola-Ukraina piiril niiöelda sõjanõukogu koos kõrgete NATO sõjaväelastega.

Uudises märgitakse, et lisaks Zalužnõi meeskonnale osalesid kohtumisel NATO Euroopa vägesid juhtiv USA kindral Christopher Cavoli ja Briti kõrgeim sõjaväelane admiral Tony Radakin.

Ajalehe teatel oli viis tundi väldanud kohtumise eesmärk aidata ümber kujundada Ukraina sõjalist strateegiat. Lääne allikate sõnul võis pärast piiril peetud arutelu märgata strateegia muutumist.

"Ma arvan, et te panete tähele, et Ukraina relvajõud on nüüd keskendunud Zaporižžja rindele," ütles allikas.

Tegemist polnud esimese taolise vestlusega. Kohtumine piiril toimus osalt pärast seda, kui Radakin käis ilma ühegi Briti ministrita Kiievis, kus pidas avalikustamata 45-minutise kohtumise Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, mille eesmärk oli kaitseallikate sõnul paremini mõista Ukraina strateegiat ja seda, kuidas lääs võiks aidata.

Zelenski toonitas pühapäeval antud usutluses sõja võitmise tähtsust, mis muudab tulevikus võimatuks uute sõdade alustamise Venemaa poolt.

Riigipealt küsiti tema unistuste ja edasise kohta, sest tema isiksus on juba ajalukku läinud. President vastas, et praegu pole tema jaoks esmatähtis küsimus, kuidas teda ajaloos tajutakse.

"Esmatähtis on sõja lõpp võiduga, mis muudaks Venemaale tulevikus sõdade alustamise võimatuks. Võit on igaühe jaoks erinev. Aga mina presidendina tahaksin võitu, mis muudab sõja naasmise võimatuks. Tahan just sellist võitu ja see ei ole lihtne," rääkis president.

Venelased hõivavad okupeeritud aladel eluasemeid

Vene sissetungijad hõivavad Ukraina okupeeritud aladel ebaseaduslikult ukrainlaste eluasemeid ja veavad sinna oma perekonnad Venemaalt, vahendas pühapäeval Rahvusliku Vastupanu Keskuse andmeid uudisteagentuur UNIAN.

Keskuse informatsiooni kohaselt on registreeritud arvukalt selliseid juhtumeid, kus venelased on kuritegelikult eluasemed omastanud.

Märgitakse, et sissetungijad hõivavad ennekõike kortereid ja maju, mille omanikud lahkusid okupeeritud aladelt või represseeriti Ukrainat toetava positsiooni tõttu.

"Pärast seda kolivad Vene okupatsioonivägedes teenivad või okupatsioonivalitsuses töötavad venelased oma perekonnad nendesse korteritesse või majadesse. See sobib Venemaa üldise poliitikaga ajutiselt okupeeritud alade demograafilise koosseisu muutmiseks," seisis raportis.

Vastupanukeskuse lubadusel tagastatakse pärast territooriumi vabastamist venelaste poolt röövitud kinnisvara nende õigusjärgsetele omanikele. Okupante aga karistatakse Ukraina rahva vastu toime pandud kuritegude eest.

Vene väed pommitasid kaheksat asulat Sumõ oblastis

Vene väed tulistasid 27. augustil Sumõ oblastis kaheksat kogukonda, teatas Sumõ oblasti sõjaväeadministratsioon. Vene väed põhjustasid kokku 171 plahvatust, vahendas The Kyiv Independent.