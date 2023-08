Poola ja Balti riikide siseministrid arutavad Valgevene piiri täielikku sulgemist

Poola siseministri sõnul ei saa piiri lahti jätta, kuni Valgevenes paiknevad Vene Wagneri eraarmee riismed.

Mõte piirid täielikult sulgeda hakkas Poola ja Leedu valitsustegelaste peas keerlema juba siis, kui taas kasvas oht, et Venemaa ja Valgevene hakkavad põgenikke surve avaldamiseks kasutama. Eriti ohtlikuks muudab lahtise piiri aga Wagneri eraarmee jäänuste paiknemine piiri vahetus läheduses.

"Tõik, et Wagneri Grupi juhtkond neil päevil likvideeriti, ei muuda tegelikku olukorda Valgevenes. Sinna on jäänud paartuhat sügavalt demoraliseeritud, osaliselt sõjakuritegudes süüdistatud kurjategijat, kes lasti lahti Venemaa vanglaist, et nad Ukraina sõjast osa võtaksid," ütles Poola siseminister Mariusz Kaminski.

Esimese asjana kavatsevad ministrid Valgevene režiimi juhilt Aleksander Lukašenkolt siiski nõuda, et ta wagnerlased piiri lähedalt ära koristaks. Mujale Valgevenesse võivad wagnerlased jääda.

Sellesisulist kirja, millele kõik tänasel kohtumisel osalenud siseministrid alla kirjutavad, valmistatakse parasjagu ette. Kui aga Poola, Leedu või Läti piiril Valgevenega peaks ette tulema vähimgi vahejuhtum, on kõik kolm riiki valmis oma piiri kohe kinni panema.

"Pean vajalikuks mainida, et kui tuleb otsus piirid sulgeda, on Leedu selleks valmis. Meil on plaan piiride täielikuks sulgemiseks, see plaan on ette valmistatud," ütles Leedu siseminister Agne Bilotaite.

Eestil Valgevenega piiri ei ole, ent ka Eesti on valmis oma Balti kaaslasi ja Poolat igati aitama, kui neil on vaja piir Valgevenega kinni lüüa.

"Me oleme selleks valmis, meil on selleks politseijõud ja tehnika, erivahendid. Me oleme valmis seda tegema. Tõesti, Valgevene osast on palju räägitud ja on viimane aeg ühiselt reageerida," ütles Eesti siseminister Lauri Läänemets.

Ministrid hoiatasid Lukašenkot, et kui Valgevene peaks piiril midagi kahtlast korraldama, järgneb Poola ja Balti riikide reaktsioon mitte päevade, vaid tundidega.