Tsahkna müüs osaluse välihaiglaid arendavas ettevõttes Linnamäele

Paari nädala eest kuulusid MM Hospitali omanike ringi 72,73 protsendiga Semetron AS, 20 protsendiga Defendest OÜ ja 7,27 protsendiga Virtual Trading OÜ.

Esimene muutus oli omanikeringist Virtual Tradingu lahkumine, mille järel kasvas Semetroni osalus 80 protsendini. Defendest OÜ-le, mille tegelikuks kasusaajaks on äriregistri andmetel välisminister Margus Tsahkna, jäi 20 protsenti.

Nüüd on äriregistri järgi MM Hospitali ainuomanikuks jäänud Semetron, kelle tegelikuks kasusaajaks on äriregistris märgitud Margus Linnamäe. Tehingu hinda ei ole teada. ERR-il ei õnnestunud Tsahknalt kommentaari saada.

Eesti Ekspress kirjutas 2. augustil, et oma varasema poliitkarjääri ajal kaitseministri ja riigikogu liikmena toimetanud Tsahkna edendas neis ameteis jõuliselt kaitsetööstuse huvisid. Hiljem sai temast kaitsetööstusfirma Semetron ekspordijuht, kes pidi hankima ettevõttele Eestist ja välisriikidest lepinguid.

Kuigi Tsahkna on kevadest saadik uuesti minister, ei saa Semetroni heaks töötamist nimetada tema eelmiseks "töökohaks", sest Tsahkna on endiselt Semetroni välihaiglate äriga seotud ärikeha MM Hospital OÜ osanik, märkis Ekspress augusti algul.

Tsahkna rõhutas Eesti Ekspressile antud kommentaaris, et tema tegevus erasektoris lõppes valitsuse liikmeks saamisega ning parasjagu soovib ta oma mobiilsete haiglate äri maha müüa. Nüüd on ta seda ametlikult ka teinud.

MM Hospital alustas tegevust mullu juulis. Ettevõte ei ole veel esitanud majandusaasta aruannet, kuid äriregistrist ilmneb, et 2023 II kvartalis on riiklikke makse makstud 666 476 eurot, tööjõumakse 15 777 eurot ning et maksustav käive on olnud 4 344 840 eurot ja et ettevõttes on üks töötaja.