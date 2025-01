Kohus ei andnud Semetronile vaidluses välihaiglate hanke üle õigust

RKIK tunnistas välihaiglate konteinerite hoolduse hanke võitjaks AS-i Semetron. Samal hankel osalenud MDSC Systems OÜ esitas riigihangete vaidlustuskomisjonile vaidlustuse, leides, et Semetroni pakkumus ei vasta hanke vastavustingimustele ning ka pakkumuse maksumus on põhjendamatult madal.

Vaidlustuskomisjon leidis, et hankija ei oleks pidanud Semetronil üldse hankel osalema lubama, kuna selle sisuliseks eeltingimuseks oli see, et ettevõtja peab eelnevalt välihaigla konteineritega tutvuma.

Hankija põhjendas, et Semetronil ei olnud vaja välihaigla konteineritega tutvumas käia, sest ta on eelnevalt olnud moodulite meditsiinitehnoloogiline arendaja, tarnija ja tootja, kuid vaidluskomisjon sellega ei nõustunud. Madala maksumuse väiteid vaidlustuskomisjon ei käsitlenud.

Riigihangete vaidlustuskomisjoni otsuse peale pöördusid halduskohtusse nii Semetron kui RKIK.

Tallinna halduskohus jättis neljapäeval Semetroni ja RKIK-i kaebused rahuldamata ning riigihangete vaidluskomisjoni otsuse lõppjärelduse muutmata.

Halduskohus muutis vaidlustuskomisjoni otsuse põhjendusi, leides erinevalt vaidlustuskomisjonist, et konteineritega tutvumine ei olnud hankes osalemise eeltingimus ja Semetron sai pakkumuse esitada. Kuid sisuliselt nõustus kohus, et RKIK ei oleks pidanud pakkumust vastavaks tunnistama, sest Semetron ei täitnud hankemenetluse käigus nõuet minna hooldatavate konteinerite seisukorraga tutvuma.

Halduskohus jagas seisukohta, et konteinerite hetkeseisu kindlakstegemiseks oleks Semetron siiski pidanud nendega tutvumas käima, et hankija saaks olla kindel, et pakkumuses arvestatakse kõiki vajalikke hooldustöid.

Ühtlasi leidis kohus, et RKIK ei kontrollinud piisava põhjalikkusega, kas Semetroni pakkumuse puhul võib olla tegemist alapakkumisega.