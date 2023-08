Tallinna suurimas koolis alustab õppetööd pea 2000 õpilast

Kuivõrd 1. september pole veel käes, siis täpset kooliminejate arvu haridusametil veel pole, kuid 20. augusti prognoosi järgi läheb algaval õppeaastal Tallinnale kuuluvatesse üldhariduskoolidesse 48 659 õpilast. Neist vene ja vene-eesti õppekeelega koolides õpib umbes 20 000 last.

Gümnaasiumiõpilasi on algaval õppeaastal Tallinna munitsipaalkoolides prognoosi järgi 10 380, mis on vähem kui mullu (10 509). Selle põhjuseks on eelkõige sügisel õppetööd alustavad kolm riigigümnaasiumi: näiteks kümnendasse klassi läheb munitsipaalkoolides sel sügisel 3600 õpilast, mis on sadakond vähem kui mullu.

Gümnaasiumiõpilaste arv on aastatega Tallinnas siis kasvanud: näiteks 2019./2020. õppeaastal õppis Tallinna gümnaasiumites 9190 õpilast.

Õpilaste arvu poolest on algaval õppeaastal Tallinnas ülekaalukalt suurim kool Linnamäe vene lütseum, kus praeguse seisuga hakkab õppima 1939 õpilast. Lasnamäe vene gümnaasiumis on 1402 ja Gustav Adolfi gümnaasiumis (GAG) 1522 õpilast.

1. klassi läheb enim õpilasi Lasnamäe gümnaasiumis (148), järgnevad Lasnamäe vene gümnaasium (117) ja GAG (111).

Lõplikud andmed selguvad 10. septembriks, öeldi Tallinna haridusametist.

Ka haridusministeeriumil pole praegu täpseid andmeid koolide kohta üle Eesti.

Ministeeriumi ülevaate järgi asub septembris üldhariduskoolide statsionaarsesse õppesse õppima kuni 165 000 õpilast, mida on ligi 2000 võrra enam kui aasta varem ning lähiaastatel õpilaste arvu kasv jätkub.

Sellel õppeaastal alustab esimest korda kooliteed umbes 15 400 õpilast.

2023/2024. õppeaasta täpsed õpilaste arvud selguvad novembri keskpaigas, kui koolid ja omavalitsused on esitanud andmed Eesti hariduse infosüsteemi.

Mullu oli õpilaste arvu poolest Eesti suurim kool Keila kool, kus alustas õppetööd üle 1600 õpilase.