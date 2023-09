Alar Karis: me kõik peaksime värskena hoidma valmisolekut õppida

Iga õppija väärib võimalust keskenduda õppimisele. See tähendab, et teda peavad parimal moel toetama nii kool, kodu kui ka sõbrad. Ja väga oluline on, et õpetajalgi peab olema turvaline ja toetatud tunne oma tööd teha, ütles president Alar Karis tervituses kooliaasta alguse puhul.

1. septembril algab traditsiooniliselt tarkuse uus aastaring. Tervitan kõiki, kes koolides, kutsekoolides ja ülikoolides uut õppeaastat alustavad.

Hariduse omandamist saab võrrelda puu kasvamisega. Uued teadmised on kui toitained, mis lubavad meil ajada juuri sügavamale mulda ja sirutada oksi kõrgemale päikese poole. Tänu sellele pääseme ligi aina rohkemale tarkusele ja vaimutoidule ning saame veelgi vägevamaks kasvada.

Puu aastaringi laius annab meile infot, kui soodus oli iga aasta. Põuastel aastatel on kasv kidur ning aastaring kitsas, külluslikud aastad tunneme ära laia aastaringi järgi. Sama on tarkuse ringidega. Õppimise kliimast sõltub, kui palju tarkust suudame ellu kaasa võtta. Kui miski takistab, olgu siis õppija sees või tema ümber, jääb kogutud tarkuse ring ahtaks. See aga tähendab vähem võimalusi elus hakkama saada.

Seepärast on mu peamine soov, et meil kõigil oleks turvaline õppida. Turvaline, see tähendab vaba kiusamisest, vaba saavutamise kohustusest, vaba halvavatest muredest. Iga õppija väärib võimalust keskenduda õppimisele. See tähendab, et teda peavad parimal moel toetama nii kool, kodu kui ka sõbrad. Ja väga oluline on, et õpetajalgi peab olema turvaline ja toetatud tunne oma tööd teha.

"Õppimine nõuab alati pingutust, sest õppimine on enamat kui vaid faktide või loetu meelde jätmine."

Aga õppija jaoks ei tähenda turvaline "mugavat". Õppimine nõuab alati pingutust, sest õppimine on enamat kui vaid faktide või loetu meelde jätmine. Kasutades ajuteadlase Jaan Aru võrdlust, on teadmised kui klotsid, mida uutel viisidel kokku pannes sünnib arusaamine ja loovus.

See konstrueerimise töö ei ole lihtne, vaid nõuab aega, visadust ja juhendamist. Just seepärast on tarvis, et meil oleks turvaline keskkond, kus proovida, vajadusel eksida, süvitsi kaevuda ja mõtiskleda.

Sel aastal alustab õpinguid varasemast suurem hulk tulevasi õpetajaid. Nii on astutud esimesed olulised sammud õpetajate nappuse vähendamiseks ning paljud noored – ja juba kogenumadki inimesed – on tundnud kutset selle ameti poole.

Teame, et õpetaja töö pole kerge, ent see võib tohutult tagasi anda nii õpetajale endale kui ka kogu riigile. Sellel tööl on mõju ja just selline mõju, mida meie riik arenguks ja uuendusmeelsuseks vajab. Muu hulgas sõltub headest õpetajatest edukas üleminek eestikeelsele haridusele.

Õppimine ei tohiks siiski piirduda ainult koolidega. Me kõik peaksime värskena hoidma valmisolekut õppida ja avastada. Selle mõttega kutsusin eelmisel aastal ellu uudishimu päeva, tuletamaks meelde võtta aega ja õppida enda jaoks midagi uut.

Mul oli rõõm jälgida, et paljud muuseumid, koolid ja raamatukogud korraldasid sel päeval avastusrõõmu pakkuvaid üritusi. Ka nüüd kutsun inimesi ja asutusi 17. novembril märkama ja toetama uudishimu, ikka elukestva õppimise nimel.

Jäägu õppimine ja õpetamine auasjaks. Head uut tarkuse aastaringi!