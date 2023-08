Tallinnas avati kolm riigigümnaasiumit

Kolmapäeval avatud nii Mustamäe, Pelgulinna kui ka Tõnismäe riigigümnaasiumi direktorite sõnul on nad uueks kooliaastaks valmis ja lähevad sellele põnevusega vastu.

"Õpilased on meil olemas, õpetajad on meil olemas, katus on pea kohal, mööbel on sees. Isegi arvutid on olemas. Nii et nii hästi kui võimalik on, siis meie oleme õppeaastaks valmis," ütles Tõnismäe riigigümnaasiumi direktor Alo Savi.

Kui kahes koolis on tõepoolest kõik õpetajad olemas, siis Mustamäe riigigümnaasium vajab veel mõnda õpetajat juurde.

"Kuna me pakume hästi mitut B-võõrkeele valikut, siis tõepoolest meil viimasel hetkel selgus, et oleks vaja juurde tegelikult, et õpilastele tõesti pakkuda häid valikuid, ka lisaks veel saksa keele õpetajat," ütles Mustamäe riigigümnaasiumi direktor Raino Liblik.

Kuigi ettevalmistusi on koolid teinud pikalt, ei möödu uue kooliga alustamine siiski hirmudeta.

"Ma arvan, et kardan eelkõige seda, kas me suudame ikkagi selle hästi suure sammu – mida me oleme siin kolme kooli ühisloomes juba terve aasta ettevalmistanud ja plaaninud – niimoodi sirgelt ja täpselt astuda. Et jalg vahepeal võbelema ei hakka," ütles Tõnismäe riigigümnaasiumi direktor Alo Savi.

Uue keskkonnaga harjumiseks alustavad koolid tööd tavapärasest erinevalt ehk mõnenädalase sisseelamisprogrammiga.

"Iga õpilane läbib selle aja jooksul programmi universumi algusest, maailma loomisest, maailma tekkimisest kuni universumi võimaliku lõpuni. Ja selle käigus õpitakse ka üksteist tundma, õpitakse tundma, mis kool see Pelgulinna riigigümnaasium on, kuidas siin õppimine käib," rääkis Pelgulinna riigigümnaasiumi direktor Indrek Lillemägi.

Sel aastal alustavad riigigümnaasiumites õppimist vaid 10. klassid. Pelgulinna ja Mustamäe riigigümnaasiumis alustab õppimist 360, Tõnismäe riigigümnaasiumis 160 õpilast.