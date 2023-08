Krimmis ja Brjanskis kõlasid taas plahvatused

Oluline neljapäeval, 31. augustil kell 5.55:

- Venemaa poolt okupeeritud Krimmis kõlasid taas plahvatused;

- Brjanskis kõlasid plahvatused;

- Saksamaa saatis Ukrainale 10 tanki Leopard 1A5;

- Zelenski kritiseeris medkomisjonide korruptiivseid otsuseid.

Venemaa poolt okupeeritud Krimmis kõlasid taas plahvatused

Venelaste poolt ajutiselt okupeeritud Krimmis kõmatasid kolmapäeval õhtul taas plahvatused ja puhkes tulekahju, teatas uudisteagentuur UNIAN.

Viimastel andmetel kostis plahvatusi Feodosias.

Droon või selle killud tabasid Kertši maantee lähedal asuvat hoonet, mille järel algas tulekahju.

Plahvatustest teatasid muu hulgas kohalikud kanalid suhtlusvõrgustikus Telegram. Märgitakse, et mõnel tänaval kadus mõneks ajaks valgus.

Okupatsioonivalitsus teatas samas, et tööle hakkas õhutõrje ja vähemalt üks rakett tulistati alla.

"Õhukaitsejõud tulistasid Krimmi idaosas alla tiibraketi. Palun kõigil jääda rahulikuks ja usaldada ainult ametlikke infoallikaid," väitis okupeeritud Krimmi Venemaa poolt määratud valitsusjuht Sergei Aksjonov.

Aksjonovi nõunik Oleg Krjutškov teatas ühtlasi, et allatulistatud raketi killud kahjustasid Krimmi idaosas elektriliine.

Brjanskis kõlasid plahvatused

Venemaal Ukrainaga piirnevas Brjanski oblastis toimusid plahvatused, Venemaa kaitseministeerium väitis, et tulistas alla kaks drooni.

Aleksander Bogomaz väitis , et rünnaku tõttu keegi vigastada ei saanud. Samas lisas Bogomaz, et sündmuskohal töötavad päästetöötajad, vahendas Ukrainska Pravda.

Saksamaa saatis Ukrainale 10 tanki Leopard 1A5

Saksamaa valitsus teatas kolmapäeval, et Berliin saatis Ukrainale 10 tanki Leopard 1A5. Saksamaa saatis Ukrainale veel õhuseireradari TRML-4D, luuredroone, laskemoona ja välihaigla, vahendas The Kyiv Independent.

Saksamaa teatas 2023. aasta alguses, et annab koostöös partneritega Ukrainale vähemalt 100 Leopard 1 tanki. 10 esimest sellist tanki saadeti Ukrainasse 20. juulil.

Zelenski kritiseeris medkomisjonide korruptiivseid otsuseid

Ukraina president Volodõmõr Zelenski rääkis kolmapäevaõhtuses videosõnumis ukrainlastele sõjaväe meditsiinikomisjonidega seotud probleemidest, rahvusvahelisest tegevuskavast, septembri plaanidest ja Ukraina rahuvalemist.

Presidendi sõnul arutati päeval Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu istungil muu hulgas põhjalikult sõjaväe meditsiinikomisjonide küsimust.

"Kontrollitakse sõjaväe arstlikke komisjone kogu riigis. Korrakaitsjad viivad selle peagi lõpule. Ja järeldusi on juba mitu," sõnas Zelenski.

"On näiteid oblastitest, kus pärast eelmise aasta veebruari on meditsiinikomisjonide otsuste tõttu registrist kustutamiste arv kümnekordistunud. Täiesti selge, milliste otsustega siin on tegemist. Need on korruptiivsed otsused," rääkis Zelenski.