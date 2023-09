Perling: Ukraina uus kaitseminister on igati pädev

"Sellest mehest on ukrainlastele üksjagu teada. Ta on ju 2022. aasta veebruarist alates olnud viljaläbirääkimiste laua taga, teatakse seda, et ta on riigivarafondi juht, teatakse seda, et ta on tulihingeline krimmi tatarlaste eest seisja ja USA-s õppinud. Seega kindlasti rahvusvaheliste suhete alal igati pädev tegelane," rääkis praegune erakonna Parempoolsed juht Perling esmaspäeval ERR-ile.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas pühapäeval, et vabastas ametist kaitseministri Oleksi Reznikovi ning nimetas tema asemele krimmitatarlasest poliitiku Umerovi.

Ka Perling viitas Umerovi päritolule: "Kui mõelda, et Krimm tervikuna on Ukrainale sõjategevuse vallas väga sümboolse tähendusega, kui vaadata tema tegevust, mida ta on Krimmi jaoks teinud - ta on Krimmi platvormi vedanud, ta on sealsete sõjavangide ees seisnud, siis see on kindlasti üks selgitus, aga kindlasti mitte ainus."

"Ehk loodetavasti taaskord Zelenski teab, millist kaitseministrit täna Ukraina vajab ja loodetavasti Rustem Umerov just seda kannab," ütles Perling.

Rääkides Ukraina sisepoliitikast laiemalt, ütles Perling, et endiselt on seal tähelepanu keskpunktis võitlus korruptsiooniga.

"Ukrainlastega rääkides tuleb neile alati öelda, et see on karm paratamatus, et korruptsioonivastase võitluse osa ongi korruptsiooniasjad - need tulevad välja, see on ühiskonnale valus. Aga need, kes asja teavad, need teavad ka seda, et need on head märgid õigusriigi mõttes, need on need märgid, mis näitavad, et nad päriselt tahavad sellega tegeleda, et riik saaks korruptsioonist puhtaks. Miks? Sest me teame, et korruptsioon on majandusedule mürk, et kui korruptsioon jätkab sellises mahus eksisteerimist Ukrainas, siis ei tule sinna investeeringud ja pärast sõjajärgset Ukrainat on väga raske üles ehitada. Ja ei teki ka inimeste usaldust riigi vastu," selgitas endine peaprokurör.

"Ükskõik kellega Ukrainas rääkida, nad täna saavad väga hästi aru, et korruptsioon teeb riigi nõrgaks ja selleks, et nende riik saaks tugevaks, on vaja korruptsiooni vastu võidelda. Nende kõige suurem raskus on see, et nad peavad oma asjadega jõudma kohtu ette. Et nad täna juba tõesti suudavad neid kõrgeid korruptante kinni pidada, et nüüd jääb üle loota, et kõik need asjad tõesti jõuavad õigusemõistmiseks ka kohtu ette," ütles Perling.