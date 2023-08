Kallas: tahan, et mulle oleks samad ootused kui Martin Helmele

Peaminister Kaja Kallas ütles vastuseks opositsiooni kriitikale, et riigieelarve kontrolli erikomisjoni ja korruptsioonivastase erikomisjoni ühisistungile mitte ilmudes ei rikkunud ta seadust, ei olnud riigikogu suhtes lugupidamatu ega käitunud kuidagi pretsedenditult. Kallas lisas, et loodab, et temale kehtivad samasugused ootused nagu EKRE juhile Martin Helmele.

"Sel nädalal oli tohutu poleemika sellest, et ma ei ilmunud Mart Helme ja Urmas Reinsalu poolt korraldatud riigikogu erikomisjonide istungile. Sain teada, et rikun seadust, käitun pretsedenditult, näitan üles enneolematut lugupidamatust riigikogu suhtes," ütles Kallas valitsuse pressikonverentsil.

"Esiteks on see, et riigikogu komisjonid moodustatakse konkreetse ülesande täitmiseks, need moodustatakse seaduse alusel ja nende ülesannetega saavad kõik tutvuda. Näiteks on riigikogu kodulehel kirjas, et riigieelarve kontrolli erikomisjon on riigikogu komisjon, mis kontrollib koostöös riigikontrolliga vabariigi valitsust, et riigieelarve oleks täidetud ning riigi vara ja eelarve vahendeid kasutataks säästlikult, otstarbekalt ja õiguspäraselt. Seega riigieelarve kontrolli erikomisjonil pole mingit pädevust selles (Kallas peab silmas teda tabanud skandaali - toim.) küsimuses mingeid istungeid korraldada ja nende kutsele mitte allumine ei ole kuidagi seaduserikkumine," rääkis Kallas.

"Mis puudutab seda, et minu käitumine oleks kuidagi pretsedenditu, siis lohutan ennast selle teadmisega, et ma ei ole kuidagi eesrindlik. Päris paljud ministrid on jätnud erikomisjonidesse minemata ja ma usun, et rekord selles on küll Martin Helme käes. Kuigi tol korral ajakirjandus sellest suurt numbrit ei teinud. Aga ju siis mulle on kõrgemad nõudmised," sõnas ta.

Kallas täpsustas hiljem ERR-ile, et ta sooviks, et talle oleksid täpselt samasugused ootused nagu olid Martin Helmele. "Tähendab, et kõigile oleksid ühesugused ootused. See ei ole ju päris aus, et ühele on kõrgemad nõudmised kui teisele," ütles Kallas.

"Elementaarne viisakus komisjoni poolt on muidugi see, et koos ministritega leitakse ühine aeg, mis ka ministrite ajakavaga sobib," lausus peaminister.

Kallas ütles, et ei ole riigikogu suhtes kuidagi lugupidamatu, vaid peab riigikogust väga lugu. "Olen alati pidanud, aga see lugupidamine põhineb eelkõige veendumusel, et riigikogu ise täidab ka seadust," lausus Kallas.

Teisipäeval toimus riigikogus riigieelarve kontrolli erikomisjoni ja korruptsioonivastase erikomisjoni ühine erakorraline avalik istung, kuhu olid kutsutud teiste seas ka peaminister Kaja Kallas, ettevõtte Stark Logistic tegevjuht Kristjan Kraag ja ettevõtte Metaprint tegevjuht Martti Lemendik.

Nimetatutest keegi kohale ei ilmunud. Kaja Kallas ütles, et tema tihe ajakava ei võimaldanud tal kohale tulla. Samuti põhjendas ta mittetulemist sellega, et istungi keskmes oleval teemal ei ole midagi pistmist riigieelarvega.