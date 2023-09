Ukraina kindral: saavutasime esimese olulise läbimurde Vene kaitseliinist

Oluline 3. septembril kell 7.00:

- Esimene oluline läbimurre saavutati pärast nädalaid kestnud miiniväljade puhastamist.

Läbimurre Zaporižžja lähedal

Läbimurre Zaporižžja all saavutati pärast nädalaid kestnud hoolikat miinitõrjeoperatsiooni. Tarnavski väljendas veendumust, et vägede edasiminek kiireneb, kui nad liiguvad teise, vähem kindlustatud kaitseliini poole.

Kindral hindas, et Venemaa oli suurema osa oma ajast ja ressurssidest, ligikaudu 60 protsenti, pannud välja esimese kaitseliini kindlustamiseks. Seevastu ainult umbes 20 protsenti oli pühendatud nii teisele kui ka kolmandale reale. See Moskva strateegiline otsus põhines eeldusel, et Ukraina väed ei murra läbi esialgsest kaitsest.

Tarnavski ütles oma esimesel intervjuul pärast läbimurret, et Ukraina väed asuvad praegu esimese ja teise kaitseliini vahel. Nad on laiendanud oma tegevust läbimurde mõlemal küljel ja tugevdavad aktiivselt kontrolli hiljuti omandatud territooriumi üle.

"Oleme nüüd lõpetamas nende vaenlase üksuste hävitamist, mis teevad katet Vene vägede taganemisele nende teise kaitseliini taha," ütles Tarnavski intervjuus.

Ukraina väed puhastasid nädalaid tohutut miinivälja, mis takistas nende edasiminekut. Jalaväe sapöörid puhastasid teed jalgsi, samal ajal kui miinivälja taha paigutatud Vene väed võtsid Ukraina armee edenemist oodates kaitseasendi. Nad võtsid sihikule Ukraina sõidukid, kasutades suurtükimürske ja droone.

Nüüd, mil miiniväli on puhastatud, on Vene armee kaotanud suure osa oma eelistest. "Esimesel ja teisel kaitseliinil on väga suur vahe," ütles kindral The Guardiani vahendusel.

Musta mere koridorist on väljunud neli laeva

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles laupäeval, et veel kaks laeva on läbinud ajutise Musta mere laevakoridori, mis loodi pärast seda, kui Venemaa juulis ÜRO toetatud teraviljaekspordilepingust taganes.

"Kaks laeva on edukalt läbinud meie ajutise viljakoridori," postitas Zelenskiy X-i, mida varem tunti Twitterina.

President ei nimetanud laevu täpsemalt ega öelnud, millal need olid läbisõidu lõpetanud. Reedel teatasid ametnikud, et kaks laeva on koridorist l läbinud – seega on koridori kasutanud neli laeva.

Zelenski ütles, et Ukraina taastab Mustal merel tõelise meresõiduvabaduse. Ta lisas: "Vabadus nõuab otsustavust."

Venemaa on blokeerinud Ukraina sadamad alates 2022. aasta veebruarist ja ähvardanud pärast ÜRO toetatud kokkuleppest lahkumist käsitleda kõiki laevu potentsiaalsete sõjaliste sihtmärkidena.