Ukraina president vabastas ametist kaitseministri

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas pühapäeval, et vabastas ametist kaitseministri Oleksi Reznikovi.

"Oleksi Reznikov on läbi elanud rohkem kui 550 päeva täiemahulist sõda. Usun, et ministeerium vajab uusi lähenemisi ning muid suhtlusvorme nii sõjaväe ja ühiskonnaga laiemalt" ütles Zelenski oma igapäevases õhtukõnes.

Vähese sõjalise kogemusega 57-aastasest advokaadist Reznikovist on saanud Ukraina sõjaga seoses tuntud tegelane kõikjal maailmas.

Venemaa sissetungi ajal on Ukraina kaitseministeeriumi raputanud mõned korruptsiooniskandaalid. Kuigi Reznikovi isiklikult korruptsioonis ei süüdistata, on kaitseministeeriumis olnud mitmeid skandaale, mis on seotud armee varustuse hankimisega.

Jaanuaris jäi Reznikov oma ametikohale, kuid tema asetäitja oli sunnitud ametist lahkuma, kuna kaitseministeeriumi süüdistati lepingute sõlmimises põhitoiduainete hinnast kaks-kolm korda kõrgemate hindadega.

Reznikovi lahkumist on oodatud juba mõnda aega, eelmisel nädalal ütles ta ajakirjanikele, et kui talle pakutaks mingit teist projekti, siis võtaks ta selle vastu. Ukraina meedia andmetel võib Reznikovist saada Ukraina suursaadik Londonis.

Riigipea nimetas Reznikovi asemele kaitseministriks krimmitatarlasest poliitiku Rustem Umerovi. Ta on osalenud sõja ajal tundlikel läbirääkimistel, näiteks Musta mere teraviljatehingu asjus.

"Nüüd peaks Rustem Umerov saama kaitseministeeriumi juhiks," sõnas Zelenski.

"Ma eeldan, et parlament toetab seda kandidaati," lisas Zelenski.