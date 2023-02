WSJ: USA tahab tõhustada Ukrainale antava abi kontrollimist

USA kõrged järelevalveametnikud teatasid, et tahavad saata audiitorid Ukraina rindele, et tugevdada järelevalvet Ukrainale antava sõjalise abi üle.

Pentagoni, välisministeeriumi ja USA rahvusvahelise arengu agentuuri (USAID) peainspektorid andsid intervjuu ajalehele The Wall Street Journal. Inspektorite sõnul pole nad siiani suutnud sisse viia tõhusat järelevalvet. Praegu kasutavad nad Ukrainale antava abi jälgimiseks oma Washingtonis, Poolas ja Saksamaal asuvaid töötajaid.

Hiljuti külastasid kolm inspektorit Kiievit ja nad avaldavad nüüd Washingtonile survet, et USA saadaks audiitorid Ukrainasse.

"Ma arvan, et oleme olnud loomingulised, improviseerime. Kuid tõelist kõikehõlmavat järelevalvet ei saa teha distantsilt," ütles USAID-i peainspektori kohusetäitja Nicole Angarella.

Kolm ametnikku vastutavad selle eest, et USA relvi ei müüdaks mujale ja et abiprogrammid töötaksid korralikult. Ametnikud rõhutasid, et pole leidnud siiani ühtegi tõendit suuremat sorti pettusest, mis on seotud USA abiga Ukrainale. Ametnikud siiski lisasid, et nii suure abi andmise korralik kontrollimine on keeruline.

"See on väga suur abi, mida antakse väga lühikese aja jooksul. Iga pettus, raiskamine, kuritarvitamine, võib lõpuks ohustada selle abi edasist andmist," ütles välisministeeriumi peainspektor Diana Shaw.

Ukraina võimud on viimase aasta jooksul tõhustanud korruptsioonivastast võitlust. President Volodõmõr Zelenski on vallandanud ametnikke, hiljuti otsisid võimud läbi suurärimehe Ihor Kolomoiski kodu. USA ametnike sõnul pole need viimased sündmused seotud Ameerika abi andmisega Ukrainale, vahendas The Wall Street Journal.