Times: Abramovitš osaleb läbirääkimistel ja proovib nii sanktsioone vältida

Ajaleht The Times kirjeldab, kuidas Venemaa oligarh Roman Abramovitš osaleb Moskva ja Kiievi vahelistel läbirääkimistel. Oligarh proovib hästi läbi saada Kremliga ja samal ajal vältida USA sanktsioonide nimekirja sattumist.

Eelmisel kolmapäeval tõusis Istanbuli Atatürki lennujaamast õhku eralennuk, mis suundus üle Musta mere itta ja sisenes Sotši kohal asuvasse Venemaa õhuruumi. Pärast seda lülitas lennuk oma lennujälgija välja, teatas The Times.

Samal õhtul väljus sama lennuk Moskva lennujaamast ja naasis Istanbuli. Lennuki pardal oli oligarh Roman Abramovitš.

Abramovitš kohtus eelmisel kolmapäeval Moskvas Putiniga, kus ta andis presidendile üle Volodomõr Zelenski käsitsi kirjutatud diplomaatilise pöördumise. Seal kirjeldati tingimusi, kus Ukraina nõustuks rahulepinguga. Putin keeldus kindlalt tingimuste vastuvõtmisega, vahendas The Times.

Kui Abramovitš oli Istanbuli tagasi jõudnud, kohtus ta seal krimmitatarlase ja Ukraina parlamendisaadikuga Rustem Umeroviga. Ajalehe The Times teatel osaleb Umerov samuti läbirääkimistel. Mõlemad mehed on pidanud hulk kohtumisi Istanbuli viietärnihotellides. Neid kohtumisi koordineeris Türgi presidendi Recep Tayyip Erdogani pressiesindaja Ibrahim Kalin.

Vaatamata Putini keeldumisele on väidetavalt läbirääkimistel tehtud edusamme. Ukraina ja Venemaa esindajate näost näkku kõnelused jätkuvad sel nädalal.

Möödunud nädalal ütles Erdogani pressiesindaja, et mõlemad pooled on lähedal kokkuleppele. Vaidlusi tekitab Krimmi ja Donbassi saatus.

Kalin on Türgis üks kogenumaid välispoliitika eksperte. Kalin on osalenud ettepaneku sõnastamisel, kus Krimm ja Donbass jääksid Venemaale pikaajalise rendilepingu alusel. See sarnaneks Suurbritannia kontrolliga Hongkongi üle aastatel 1898–1997.

Putin väidetavalt kaalub seda ettepanekut, kuid tema viha Ukraina ja Zelenski vastu on isiklik.

Abramovitš on koos Umeroviga koos käinud Kiievis, kus oligarh kohtus Zelenskiga. Kuna tema eralennuk on EL-i sanktsioonide all, siis sõitis ta Türgi firma lennukiga.

Abramovitš osaleb läbirääkimistel, et kaitsta oma huve. Oligarhid on Venemaal ebakindlas positsioonis, nende heaolu sõltub Putini tujust. Paljud oligarhid viibivad nüüd Türgis, kus kodakondsuse saab osta 250 000 dollarit maksva kinnisvara hankimisel, vahendas The Times.

USA pole Abramovitši veel sanktsioonide nimekirja lisanud. Ajalehe The Wall Street Journal teatel palus Zelenski isiklikult, et Abramovitš jääks sanktsioonide nimekirjast välja.

Abramovitši ja Umerovi kohtumiste ajal toimusid ka Türgi korraldatud Ukraina ja Vene vahelised tippkohtumised. Seal osalesid mõlema riigi välisministrid. Kohtumisel edusamme ei saavutatud.

Ukraina ja Venemaa konflikt andis siiski Erdoganile võimaluse parandada oma diplomaatilist positsiooni maailmaareenil.