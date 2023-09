Kallas avaldas erikomisjonile laenulepingud

Kallas andis esmaspäeval aru riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni erakorralisel istungil, kus temalt päriti muu hulgas, millal täpselt andis ta laenu oma abikaasa Arvo Halliku ettevõttele Novaria Consult. Istungil Kallas sellele vastata ei osanud, ka ei osanud ta öelda, kas see oli 2022. või 2023. aastal. Samuti küsis komisjoni liige Priit Sibul (Isamaa), kas komisjoni liikmetel on võimalik laenulepingut näha.

"Nõiajaht, mida opositsioon mulle korraldab minu abikaasa äripartneri tegevuse tõttu, on ületanud taluvuse piiri," kirjutas Kallas esmaspäeva õhtul sotsiaalmeedias.

"Täna üllatasid riigikogu erikomisjonis opositsiooni liikmed mind küsimusega, mis päeval täpselt olen sõlminud laenulepingud oma abikaasaga. Ma küll ei mõista, kuidas see üldse teemasse puutub, aga näitamaks, et mul tõesti pole midagi varjata, saatsin just komisjoni liikmetele abikaasa firmale antud laenulepingu ja selle lepingu kaks lisa," sõnas Kallas.

"Ma teen selle sammu täie teadmise juures, et EKREIKE poliitikuid minu samm võib küll üllatada, aga ega nad sellest ennast kõigutada ei lase. Ükskõik, mida ma neile ka ei vastaks, nemad jäävad ikka vana grammofoniplaadina kordama, et minu vastused ei rahulda neid. Paraku pole mul neile paremaid vastuseid kui ausus ja läbipaistvus pakkuda, nii et ennustan ette, et kõik jätkub, sest praeguseks hetkeks on just nõiajaht opositsioonipoliitikute mängu ainus eesmärk. Ei otsita tõde, ei kuulata selgitusi ega usaldata mingeid dokumente – opositsioon langetas oma kohtuotsuse minu osas juba ammu ja faktid ning tõendid ainult segavad neid nende tegemistes," lisas ta.

Kallas märkis, et on olnud oma sissetulekute suhtes aus ja läbipaistev ning oma majanduslikud huvid korrektselt deklareerinud. "Deklaratsioonid on olnud kõigile näha, sest mul ei ole midagi varjata."