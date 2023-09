Oidsalu: Kallase etteaste riigikogus lahendustele lähemale ei viinud

Oidsalu sõnul jäi esmaspäevaselt riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni istungilt esmane mulje, et riigikogus ei ole erikomisjonide uurimise kultuuri. "Natuke sellist õllekeldri vestlust meenutas kogu see asi nii küsijate kui vastajate poole pealt," sõnas ta.

Oidsalu sõnul muutis Kallas taas veidi oma versiooni sellest, kes, kuhu ja mida vedas Venemaa ladude vahel.

Tugevamana Kallas erikomisjoni istungilt ei lahkunud, nentis Oidsalu. "Ma arvan, et Kaja Kallas algusest peale on mõjunud – ma ei tea, kas see mulje on õige – aga ta on mõjunud inimesena, kes on ka erakonna sees natukene üksi."

Oidsalu märkis, et Kallas alustas Reformierakonnas mässajana ning jutuga, et ta sündis hõbelusikas suus, on talle liiga tehtud.

"Ta on ikkagi poliitikas suht n-ö isetehtud naine, ta on ise kätte võitnud need asjad, mis on saavutanud ja selle võitluse käigus on ilmselt tekkinud mingi enesekuvand, mis ütleb, et kõik on minu vastu ja ma olen üksi," ütles Oidsalu.

Küsimusele, kas Kallas paistis istungiks ette valmistamata, vastas Oidsalu, et ka küsijad olid ette valmistamata.

"Selge on see, et ta oleks ka selle komisjoni istungi suutnud ära hoida, kui ta oleks ise kasvõi kirjalikult andnud arusaadavaid selgitusi, mis ei muutu ajas. Kui sa oma lausungeid, ka siiraid, muudad, ja peidad või varjad infot, viivitad vastamisega, tahes-tahtmata tuleb süüdlaslikkuse maine juurde. Ja seda ta niisama ei alista," sõnas Oidsalu.

Kallas teatas esmaspäeva õhtul, et avaldab erikomisjonile abikaasa ettevõttele antud laenu lepingud ja nimetas opositsiooni päringuid nõiajahiks. Oidsalu sõnul näitab nõiajahi retoorika, et Kallas ei kuula ka oma lähimaid nõuandjaid.

"Ma uurisin oma lähimate tuttavate advokaatide käest ka, kes ei ole avalikult Kaja Kallasega tülis olnud, kas seal on mingi juriidiline või advokatuuris teada olev salanõks, mida ta kasutab, mingi salajane strateegia. Advokaadid ka kehitavad õlgu. Täna Kaja Kallas ütles, et ta on hea advokaat. See ei paista kuidagi välja. Ja natuke liiga palju on ta selle Kaja Kallase advokaadirolli siin kriisis ka võtnud," rääkis Oidsalu.

Oidsalu märkis, et tegemist on Kallase jaoks esimese suure kriisiga. "Mis ka seletab, miks ta niimoodi ära lagunes."

President Karis ütles, et parim aeg tagasiastumiseks on mööda lastud. Küsimusele, millal on teine parim aeg, vastas Oidsalu, et see aken ei ole veel sulgunud.

"Ma arvan, et nii meie riigi kui ühiskonna psühhosotsiaalsest olekust kui ka Kaja Kallase vastu pidamisest sõltub see, mis edasi saama hakkab. Kui vaadata seda, kui palju tal on endiselt toetust ka pärast seda ja vaadata, kui palju ta hääli on toonud erakonnale, siis mingid poliitiliselt arusaadavad argumendid ta jätkamiseks oleks justkui olemas. Aga kuidas ta ise panustab järgnevalt sellesse debatti, sellest sõltub kõik. See tänane etteaste lahendustele lähemale ei viinud kedagi," ütles Oidsalu.

Küsimusele, kui tõenäoliseks peab Oidsalu, et kaitsepolitseiamet Kallast ei hoiatanud tema abikaasa tegevusest Venemaal, vastas Oidsalu, et ta sel teemal ei spekuleeriks ning teisipäeval on kapo komisjoni kuulamine, kus kapo räägib enda eest.

"Tooks lihtsalt paralleeli – kui oleks teine maailmasõda, näiteks Poola peaministri abikaasa ajaks Natsi-Saksamaaga mingisugust äri, siis võin väiksemat sorti mürki võtta, et Poola salateenistus tunneks selle vastu huvi. Kasvõi formaalselt. Kasvõi selleks, et teha see rist sinna kasti ära, et seal ei ole midagi," ütles Oidsalu.