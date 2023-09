Energiaekspert prognoosib talveks väga muutlikke hindu

Roos rääkis "Terevisioonis", et tänavu suvel oli Eestis oodatult madal elektrihind tänu taastuvenergia suuremale osakaalule ning ilmselt suviti meil hakkabki elektrihind suhteliselt madal olema. Talve kohta arvas ta aga, et näeme ka sel korral hästi volatiilseid hindu.

"Võime näha odavat hinda, aga võime näha ka väga kõrget hinda. Sõltub sellest, milline talv tuleb – kas soe või külm talv. Sellest omakorda sõltub, milline on hüdroenergia varu Põhjamaades. Kui on külm, hakatakse järjest rohkem gaasi kasutama ka kütmiseks Euroopas. Kui gaasivarud lähevad väga väikeseks, tõuseb ka gaasi hind, mis kohe kajastub ka elektrihinnas," selgitas Roos.

"Ma küll loodan, et ei tule nii hullu talve, kui oli eelmine, aga kui tuleb väga külm talv, siis võib juhtuda ka nii."

Elektripaketi valimiseks soovitusi andes nentis Roos, et pikas perspektiivis on börsipakett siiski kõige ausam.

"Aga kui seal hinnad ikkagi väga üles lähevad, siis meie närvid ei pea vastu. Pluss käia rahakotist ühel, kahel või kolmel kuul välja väga suur raha, ei ole paljudel inimestel võimalik. Kui tahaksid rahulikult öösel magada, siis on ilmselt väga mõistlik hind fikseerida," rääkis Roos, lisades, et sel juhul tekib küsimus, milliseks perioodiks fikseerida. Kui tahta fikseerida ainult talveks, saab valida näiteks kuuekuulise elektripaketi. Aga on võimalik valida ka pikaajalisi pakette, näiteks seitsmeks aastaks.

Tõsiasi on, et mida pikem on paketi tähtaeg, seda odavam on hind ning igaühel tuleb teha oma valikud tarbimisharjumuste ja võimaluste järgi, ütles energiaekspert. Roos tõi enda puhul näite, et tal on kaks tarbimiskohta – tema enda elamine ja ema oma, ning neisse on valitud erinevad elektripaketid.

Universaalteenuse kasutamiseks Roos põhjust ei näe. "Kõik fikseeritud hinnad on paremad kui universaalteenus. Praegu on universaalteenus kõige kallim."