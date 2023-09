Lääne-Euroopa impordib rohkem Vene LNG-d kui enne sõda

Kuigi Euroopa Liidu maagaasi import Venemaalt on tervikuna oluliselt vähenenud, siis veeldatud maagaasi ehk LNG import on suurem kui enne sõda.

2021. aastal importisid Euroopa Liidu riigid veeldatud maagaasi Venemaalt 13,5 miljardit kuupmeetrit. Tänavu on vaid poole aastaga imporditud juba 10,8 miljardit kuupmeetrit.

"See on fakt, et Venemaa, olles ära lõiganud ligi 90-100 kuupmeetrit torugaasi, on pisku sellest asendanud suurema võimekusega toota LNG-d ja on seda eksportinud mitte nendele ajaloolistele turgudele Ida-Euroopas, vaid Euroopa lääneranniku LNG-terminalidesse," rääkis Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson.

Peamised Vene LNG importijad on Prantsusmaa, Hispaania, Belgia ehk riigid, mis ei ole tegelikult olnud suures sõltuvuses Vene torugaasist. Samas ütleb Tallinna Tehnikaülikooli doktorant-nooremteadur ning veeldatud maagasi turu asjatudja Javad Keypour, et Vene LNG-d ei tarbi vaid need riigid.

"Belgia valitsuse andmetel ainult 2,8 protsenti Belgias tarbitud gaasist on pärit Venemaalt. Nii Hispaania kui Belgia on importinud gaasi, et seda eksportida teistele liikmesriikidele, eriti oma naabritele," ütles Keypour.

Ehk näiteks ka Holland, Kreeka, Portugal, Soome ja Rootsi tarbivad seni Vene veeldatud maagaasi. Keypour ütles, et osalt on põhjuseks tõsiasi, et Vene LNG on odavam ning ettevõtjad saavad nii rohkem tulu teenida. Siiski lisas ta, et ei pruugi olla mõistlik kõik tarned kohe ära keelata.

"Kui gaasi ei ole saada, võib nõudlus üle kanduda naftale. Siis, kuna naftaturg on globaalne, võib see tähendada naftahinna tõusu, millest saavad tootjad kasu lõigata. Sealjuures ka Venemaa."

See, kuidas praegu Euroopa Vene gaasi tarneid vähendab, on pea parim võimalik lahendus, tõdes teadur. Simson ütles, et kui varem sõltusid Euroopa Liidu riigid Venemaa gaasist 40 protsendi ulatuses, siis nüüdseks on see langenud 10 protsendi peale.

Alternatiivid, nagu LNG tarned Ameerika Ühendriikidest, on aidanud vahe katta ning praegu on Euroopa gaasihoidlad varakult enne talve pea täis. Vene veeldatud gaasist saaks täielikult loobuda, kui liikmesriigid selles kokku leppele jõuaks, tõdes energeetikavolinik.

"Kuna valitsusjuhid ei ole saavutanud üksmeelt sanktsiooni osas, siis on tulnud komisjon välja alternatiivse pakkumisega. Ma parasjagu räägin seda läbi liikmesriikidega. See pakkumine on meie uues gaasipaketis, kus me anname valitsustele õiguse piirata tankerite saabumist nende sadamatesse, mis transpordivad Vene LNG-d," selgitas Simson.

Selles loodab volinik kokkuleppe saavutada veel enne aasta lõppu.