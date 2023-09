Simson: igal Keskerakonna delegaadi häälel on kongressil kulla hind

Keskerakonna pikaajalise tipp-poliitiku Kadri Simsoni sõnul on pühapäeval toimuval erakonna kongressil juhi valimisel igal häälel kulla hind ning ka varem on saanud otsustavaks vaid üks hääl.

"Keskerakond on kandmas väga kaalukat rolli riigi tasemel, ta on suur opositsioonijõud ja igal valitsusel tulevad otsused põhjalikult läbimõeldumana välja, kui opositsioon hoiab soliidset survet. Nii et ma arvan, et on väga tähtis, et Keskerakonna esimees võtab seisukohti ja on nähtav riigi ees seisvates suurtes valikutes," rääkis Simson.

Simson on avaldanud toetust Tanel Kiige kandidatuurile. "Vaieldamatult inimesel, kes oma igapäevast rolli täidab riigikogu tasemel, on seda ülesannet kergem täita," ütles Simson.

Küsimusele, kas Tanel Kiik eesseisvad erakonna juhivalimised võidab, vastas Simson, et see on Keskerakonna delegaatide otsustada.

"Keskerakonnal on olnud ajaloos kongresse, kus otsustavaks on saanud üks hääl või mõnikümmend häält, paistab, et ka sellel pühapäeval igal kohale tulnud delegaadil ja tema häälel on kulla hind," ütles Simson.

10. septembril toimuval Keskerakonna kongressil kandideerivad erakonna juhiks Tanel Kiik ja Mihhail Kõlvart.