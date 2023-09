Ossinovski: SDE ei saa kuidagi aidata peaministril usaldust taastada

Peaminister Kaja Kallase usaldusväärsus on tema abikaasa Venemaa äritegevuse tõttu kindlasti kannatada saanud, kuid selle taastamine ja konkreetsete otsuste tegemine on vaid Kallase ja Reformierakonna kätes, ütles riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimees Jevgeni Ossinovski.

Ossinovski kordas SDE esimehe, siseminister Lauri Läänemetsa kolmapäevaseid sõnu, kui ütles, et peaminister peab usalduse taastama. "Ja ma loodan, et see tal õnnestub," lisas Ossinovski.

"Valitsuse liikme usaldusväärsus on tema igasuguse töö aluseks ja kahtlemata on see kannatada saanud. On üleval küsimus, et kas peaministril on olnud moraalselt kuidagi topeltstandard Venemaal äri tegemise suhtes. Ja siis on olnud küsimus selles, et kas ta teadis või oleks pidanud teadma sellest, et tema abikaasa sellise äriga tegeleb. Nendele küsimustele, mis seda puudutavad, ta ju püüab vastata," kirjeldas Ossinovski oma seisukohta.

Samas ei soostunud Ossinovski vastama, mida ta ise teeks, kui ta oleks Kallase kingades, ja kas ta leiab, et Kallas peaks tagasi astuma.

"Minu isiklik seisukoht hetkel ei ole asi, mida ma tahan väljendada. Arvan, et hetkel oleme selles faasis, et peaministril peab olema võimalus ennast kaitsta süüdistuste eest ja need vastuseid anda. Seda aega me peame talle võimaldama," märkis fraktsiooniliider. Ta ei täpsustanud, kui pikalt peaks peaministrile selleks aega andma.

Ossinovski nentis, et SDE juhatus on Kallase küsimust koosolekul arutanud ja nad on mures.

"Loomulikult on igas erakonnas seda teemat arutatud. Ja kahtlemata ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond on seda arutanud oma juhatuse koosolekul, ja meil on fraktsioon kogunenud ja arutanud seda küsimust. Me oleme murelikud, ja eks seda on ju olnud näha ka meie eri liikmete seisukohtadest avalikkuses, et me oleme olukorra pärast mures," sõnas Ossinovski.

Ossinovski lisas, et SDE koostöö valitsuses Reformierakonna ja Eesti 200-ga sujub muidu hästi. "Meil on ambitsioonikas koalitsioonileping ja me tahame seda tööd teha, aga peaministri isikut puudutav kriis on kindlasti hetkel selles kontekstis probleem, mille puhul me loodame, et peaministril õnnestub see lahendada," sõnas Ossinovski.

"Aga teisipidi on ju olukord selline, et selle kriisi lahendamine on peaministri kätes, see on teda puudutav, ja me ei saa siin kuidagi kaasa aidata. Me ootame, et ta saaks nendele küsimustele ammendavalt vastata, mis on avalikkusel õigustatult kerkinud ja me saame selle tööga edasi minna. Aga see sõltub temast," lausus Ossinovski.

Ossinovski lisas, et SDE juhatuses on ka liikmeid, kes leiavad, et Kallas peaks peaministri kohalt tagasi astuma.

Uurimiskomisjoni loomist Ossinovski ei toeta

Riigikogus on kõlanud hääled, et parlamendis tuleks moodustada eraldi uurimiskomisjon Kallase tegevuse uurimiseks, kuid Ossinovski selle loomist ei poolda.

"Minu põhimõtteline seisukoht veendunud parlamentaristina on, et valitsuse liige peab parlamendile oma tegevuse kohta aru andma ja loomulikult peaminister peab tulema nendesse parlamendi formaatidesse, kus teda kutsutakse aru andma. Nüüd on üks seda tüüpi koosolek toimunud, võib-olla tuleb neid veel, ja kui tuleb veel, siis peaminister peab loomulikult vastuseid andma. Kuid eraldi uurimiskomisjoni loomine minu hinnangul ei anna sellele asjale midagi juurde," sõnas Ossinovski.

"Minu kogemus varasemate taoliste katsetega on see, et ega mingisuguseid uusi objektiivseid asjaolusid, mis võiksid selles küsimuses selgust tuua,

seda tüüpi komisjonid reeglina meile ei suuda anda," lisas ta.