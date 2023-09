Kallas: kapo ei ole minu mehe ärist rääkinud mitte üheski kontekstis

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles Delfi ajakirjanikule Vilja Kiislerile antud intervjuus, et kaitsepolitseiamet tegi tema abikaasale Arvo Hallikule täieliku julgeolekukontrolli. Kallas ütles ka seda, et kapo ei ole temaga tema abikaasa äritegevusest rääkinud mitte üheski kontekstis.

"Ma saan aru, et mind süüdistatakse silmakirjalikkuses, aga ma tõesti olen olnud aus ja rääkinud neid asjaolusid, mida mina olen teadnud. /.../ Minu moraalsed hoiakud ei ole muutunud," lausus Kallas Delfi intervjuusaates.

Kallase sõnul tegi kapo tema abikaasale täieliku julgeolekukontrolli ja see on piisav ka Kallase Euroopa kolleegidele. "See võtab neid kahtlusi maha, et tal ei ole ärisidemeid Venemaal, ta ei ole teinud Venemaaga äri, ta ei ole tegutsev Venemaal. Neile sellest piisab," sõnas Kallas.

Kallase sõnul tabas skandaal teda ootamatult, aga kui veod Venemaale ilmsiks tulid, müüs Arvo Hallik oma osaluse neid vedusid teinud transpordifirmas Stark Logistics. Kallase sõnul müüs Hallik osaluse seetõttu, et see nägi halb välja.



"Esimest korda mulle abikaasa rääkis, et ajakirjanik on esitanud küsimused ja ta peab vastama neile, 20. augustil (ERR saatis küsimused Arvo Hallikule 18. augustil - toim.). Ta ütles mulle, et ära muretse, ma ei ole teinud midagi valesti, me lõpetasime oma tegevuse Venemaal kuu aega peale selle sõja algust. Ja mina ei muretsenud," rääkis Kallas.

"Ja kui teisipäeval (ERR-i küsimused peaministrile 22. augustil - toim.) tulid need küsimused, siis ma küsisin temalt ja ta ütles, et kõik saab korda. Ja siis kolmapäeval see artikkel ilmus ja see kõik ikkagi tabas mind väga ootamatult," lausus Kallas.

Kallas tunnistas, et tema ERR-i ajakirjanikule Madis Hindrele antud intervjuu oli äärmiselt ebaõnnestunud. "Äärmiselt emotsionaalne, sest see puudutab mu perekonda, aga järgmisel päeval pressikonverentsil ma ju andsin vastuseid, hinnanguid ja tegutsesin," sõnas ta.

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni tegevuse ja seal osalemise kohta ütles Kallas, et kuna seda juhivad opositsioonisaadikud, siis nende soov ei ole saada teada tõde, vaid teda iga hinna eest risti lüüa.

Kallase sõnul ei ole kapo teda hoiatanud, et tema abikaasa äritegevus võiks olla probleemiks ja see teema ei olnud jutuks kui uuendati Kallase riigisaladuse luba.

Ajakirjanik Vilja Kiisler küsis Kallaselt, kas kapo on temaga kõnelenud sellest teemast mõnes muus kontekstis. "Ei ole. Mitte üheski kontekstis ei ole sellest kõnelenud. Ainult siis kui nüüd mu abikaasa ise vabatahtlikult läks kapo täisjulgeolekukontrolli, siis pärast seda nad küsisid ka minult veel paar küsimust, mis oli minu abikaasa ja minuga seotud," vastas Kallas.

Kiisler ütles Kallasele, et temale on väidetud, et kapo on sellest teemast Kallasega rääkinud. "Sellest ei ole olnud mitte üheski kontekstis juttu," kordas Kallas.

Reedel ütles riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Signe Kivi emotsionaalses intervjuus ERR-ile, et on tekkinud skandaali pärast väga mures ning tõdes, et Kaja Kallase kõrged moraalsed tõekspidamised on hakanud murenema. Kivi sõnul ütles ta oma arvamuse välja ka Reformierakonna juhatuse koosolekul.

Kallas ütles, et kuulas Signe Kivi juttu väga tähelepanelikult. "Ta ainsana avaldas eriarvamust ja ma kuulasin neid etteheiteid ja võtsin neid arvesse. Põhilised etteheited on ikkagi seotud kommunikatsiooniga. See tõesti on olnud halb, ma ütlen, et ma püüan paremini, aga ma olen olnud kõikides küsimustes aus ja avatud," kommenteeris Kallas.

Vilja Kiisler küsis Kallaselt ka selle kohta, et ta väitis juhatuse koosolekul, et selle skandaali näol on tegemist ajakirjanduse kättemaksuga ajakirjandusväljaannete käibemaksu tõstmise eest. "Ma olen sellest rääkinud küll, sest kevadel selliseid ähvardusi tõesti ka esitati. Need asjad võivad olla omavahel seotud. Ju siis ma reedel ütlesin seda," ütles Kallas.

"Väidetavasti te olete kõnelenud seda, et üks ajakirjandusjuht on selle skandaaliga seoses teid kuidagi ähvardanud. Kes see oli?" küsis Kiisler.

"Ma ei hakka selliseid asju siin küll esitama. See on sõna sõna vastu ja ma ei suuda seda eales tõestada, eriti olukorras, kus ma ei ole praegu ka ajakirjanduse hulgas väga heas kirjas ja mul ei ole sellist võrgustikku nagu on minu konkurentidel," lausus Kallas.

Kallase sõnul on meespoliitikutel kujunenud ajalooliselt oluliselt paremad võrgustikud ajakirjanikega ning naispoliitikutel ei ole selliseid võrgustikke sellisel tasemel tekkinud.

Reedel teatas Kallas, et kavatseb sel sügisel toimuval Reformierakonna üldkogul taas Reformierakonna juhiks kandideerida.

Kallas märkis, et kui tema kõrvale kerkib vastaskandidaat, siis on see normaalne protsess.

Küsimusele, kas Kallas on valmis tegutsema edasi peaministrina, kui tema moraalne krediit on nullis, vastas Kallas, et tema moraalne krediit ei ole kuidagi muutunud. "Ma saan aru, et inimesed on pettunud ja sellepärast ma üritangi neid vastuseid anda. Lootsin, et kui kapo teeb minu abikaasa julgeolekukontrolli, siis on näha, et ta ei ole teinud neid asju, mis talle süüks pannakse. Minu abikaasa ei saa vastutada oma äripartneri tegevuse eest," rääkis Kallas.

Kallas ütles, et ei ole astunud tagasi, sest saab astuda tagasi nende asjade eest, mille eest ta vastutab või millest ta teadis. "Antud juhul on nii, et ma ei teadnud nendest asjaoludest ja kui ma sain teada, siis tegelikult minu abikaasa ka kõigest sellest loobus," sõnas Kallas.

"Jah, meil on kõrgemad moraalsed hinnangud, ja mina olen neid tugevalt väljendanud. Nende hinnangutega on tema tegevus olnud vastuolus ja sellepärast pean mina praegu neile küsimustele vastama, et tema ei tajunud seda selliselt," lisas Kallas.

"Mul olid just kohtumised liitlastega ja üks poliitikas tegev inimene ütles: kui sa astud tagasi, siis ei saa sa ennast kaitsta. Siis ei huvita enam kedagi sinu vastused. Praegu on meil vaja kokku panna eelarve, see on erakordselt keerulises olukorras. Sellises olukorras riiki valitsuseta jätta ei ole mõistlik. Peaministri tagasiastumine tähendab kogu valitsuse tagasiastumist. See ei käi nii, et vahetame lihtsalt ühe reformierakondlase teise vastu. See tähendab uusi koalitsioonikõnelusi," ütles Kallas veel.