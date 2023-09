Kallas sõlmis abikaasa firmaga laenulepingu kohe pärast Metaprindi külastamist

Peaminister Kaja Kallas külastas 28. jaanuaril 2022 Metaprindi tehast ning sõlmis paar päeva pärast seda laenulepingu oma abikaasa Arvo Halliku ettevõttega Novaria Consult, mille kaudu on Hallikul osalus Stark Logisticsis, kus suurosanikuks on Metaprindi omanik. Viimase osa 350 000-eurosest laenust tagastas ettevõte Kallasele 21. augustil ehk pärast seda, kui ERR oli tema abikaasalt Vene vedude asjus aru pärinud.

Sõja ajal Venemaale kaubavedu jätkanud Stark Logisticsi suurosalus kuulub aerosoolpakendite tootja Metaprindi omanikule Martti Lemendikule. Eelmise aasta 28. jaanuaril käis Kaja Kallas valitsusjuhina Metaprindi külastamas.

Tänavu juunis kirjutas ERR, et 2022. aastal andis Kaja Kallas Novaria Consuldile 350 000 eurot laenu, nüüd aga on selgunud, et leping selleks sõlmiti kohe pärast Metaprindis käiku.

Nimelt saatis Kallas eelmisel nädalal riigikogu korruptsioonivastasele erikomisjonile tutvumiseks laenulepingu. Komisjoni liige Tõnis Mölder (Keskerakond) kinnitas ERR-ile, et see oli allkirjastatud mõni päev pärast 28. jaanuari 2022.

"Avalikkuses on olnud eksitav info, justkui oleks Kaja Kallas andnud täieliku info selles osas, mis puudutab laenulepinguid ja nende sisu. Komisjoni käsutuses on üks laenuleping ja selle kaks lisa, mis puudutavad summasid suurusjärgus 350 000 eurot. See, millest Kallas on ise rääkinud, et ta on sellele ettevõttele andnud sellel aastal täiendavalt 20 000 eurot laenu, siis komisjonil selles osas nii lepingulised ülevaated kui ka pangaväljavõtted või -dokumendid puuduvad," sõnas ta.

Ka esimese, 350 000 euro suuruse laenu kohta pole Kallas Mölderi sõnul muid dokumente edastanud, olemas on ainult laenuleping, mis näitab teatud kokkuleppeid. Millised on laenulepingus tagastamistähtajad, Mölder enda sõnul täpsemalt avaldada ei tohi.

Kallas on öelnud, et abikaasa ettevõte on talle laenu praeguseks koos intressidega kolmes osas tagastanud.

Samuti korruptsioonivastasesse erikomisjoni kuuluv Priit Sibul (Isamaa) ütles, et laenu tagastamise kuupäevadeks olid 15. juuni, 20. juuli ja 21. august.

ERR saatis Arvo Hallikule tema ettevõtte Vene vedude kohta küsimused 18. augustil ja peaminister on öelnud, et ta sai neist teada 20. augustil. Seega sai laenu viimane osa tagasi makstud pärast ajakirjanike huvi tundmist Stark Logisticsi äritegevuse kohta.

Tõnis Mölder ütles, et pangaväljavõtteid selle kohta, kas laen on päriselt tagastatud ja mis kuupäeval, korruptsioonivastne komisjon saanud ei ole.

"Küll aga on Kaja Kallas ise väitnud, et 350 000 eurot on tagastatud, seda ka avalikult kommenteerinud. Meil siis jääb üle uskuda Kallase sõnu /.../ Mis puudutab 20 000 eurot, siis on Kallas vist ka avalikult öelnud, et see laen ei ole tagastatud ja kuna meil puudub ka laenulepingust ülevaade, on raske kommenteerida, millal on see väljastatud ja millal tuleb tagastada," lisas korruptsioonivastase komisjoni liige.

4. septembril korruptsioonivastase komisjoni istungil selgitusi jaganud Kallas ei osanud öelda, millal täpselt ta abikaasa ettevõttele laenu andis. Küll aga kinnitas ta, et laen on tänavu koos intressidega tagasi makstud. Samuti ütles ta, et tänavu Novaria Consuldile laenatud 22 000 eurot ei ole ta veel tagasi saanud.

Arvo Hallik on lubanud oma osaluse Stark Logisticsis ära müüa, kuid äriregistri andmetel ei ole tehingut veel tehtud ja Hallik on jätkuvalt ka ettevõtte nõukogu liige. Kahe nädala eest ütles Hallik ERR-ile, et tehingu vormistamisega parajasti tegeldakse.

Hallikul on 30-protsendiline osalus ka laoteenuseid pakkuvas Stark Warehousingus, kus sama suur osalus on ka Metaprindi omanikul ning sellest osalusest ta loobuda ei plaani.